"Öğretim Elemanları Karma Sergisi" iki üniversitenin iş birliğiyle açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin iş birliği ile düzenlenen “19 Mayıs 1919'un 100 Yılı Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Sergisi” yapılan törenle açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Sanat Galerisinde düzenlenen serginin açılış törenine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, DOKAP Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Güzel Sanatlar Fakültesi 100. yıl kutlamalarına başladı”

Serginin açılışında konuşan OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Abant İzzet Baysa Üniversitesiyle iş birliğinin, Rektör Prof Dr. Sait Bilgiç'in önerisiyle başladığını belirterek, “İlk iş birliğini, mayıs ayında Bolu'da düzenlediğimiz karma sergiyle gerçekleştirmiştik. Bugün de daha önce planladığımız ortak serginin açılışını yapıyoruz. Bu sergi aynı zamanda manevi bir anlam da taşıyor. Malumunuz bu sene Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yılı kutlanacak. Bu kapsamda şehrimizde düzenlenecek etkinlikler gündemde. Biz de fakülte olarak 100. Yıl kutlamalarına, sanatsal etkinliklerle başlamış olduk” dedi.

“İş birliklerinin artmasını temenni ediyorum”

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin iş birliğinin ikinci ayağının Samsun'da gerçekleştiğini ifade eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz da, “Sergide Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 8 adet tablo, 5 adet geleneksel Türk sanatı alanında eser, 2 adet grafik tasarımı ve 6 adet seramik eser bulunmaktadır. Sanatçılarımızın duygularını yansıtan bu eserler hepimiz için çok değerli. Bu tür iş birlikleri ve etkinliklerin artmasını, Türk sanatı ve sanatçısının ülkemizde ve yurt dışında tanınması açısından temenni ediyorum” diye konuştu.

“100. yıl etkinliğine destek olmaktan onur duyuyoruz “

100. yıl etkinliklerine destek vermekten universite olarak onur duyduklarını dile getiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, “Üniversitelerin birçok faaliyetleri var. Yaptıklarını topluma sunmak da bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri. Bu fırsatı bize sunan Rektörümüz Sait Hocama ve Dekanımız Metin Eker'e teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bu tür iş birliklerine açık. Bu etkinliğin bir başlangıç olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ın 100. yılı kapsamında düzenlenmesinin, etkinliği daha da güzelleştirdiğini ifade eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de, “İki üniversitenin iş birliğinde düzenlenen bu etkinliğin 19 Mayıs'ı hatırlatması, bu tarihin önemini gözden geçirmemiz açısından çok değerli. Çünkü 19 Mayıs, Türkiye'nin kurulmasına giden yolun ilk adımının atıldığı tarih. Bu bağlamda dekanlarımıza ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörüne teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu .

“100. yıl kutlamaları için OMÜ olarak her türlü gayretin içerisindeyiz”

100. yıl hazırlıklarının Samsun'da kapsamlı bir şekilde başladığını hatırlatan Rektör Sait Bilgiç sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu hazırlıkların, taşıdığı öneme layık bir şekilde devam etmesi için OMÜ olarak her türlü gayretin içerisindeyiz. Üniversitemiz bu konuyla ilgili, Yusuf Demir Hocamızın başkanlığında bir komisyon oluşturdu. Toplumlar geleceklerini tayin ederken geçmişlerini unutmamalı. Bugün özgür bir şekilde yaşıyorsak üzerimizde büyük bir borç var. Çünkü şehitlerimiz, çok zor şartlarda savaşarak hayatlarını bu vatan için feda etti. Ülkemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir zafer kazandı. Bu zaferle milletimize vurulmak istenen zincir parçalanmış, milletimizin esir edilemeyeceği tüm dünyaya anlatılmıştır. Tarihimizdeki bu zaferi hatırlamalı, yapılan fedakarlığın karşılığını ödemek için üzerimize düşeni yapmalı, çok çalışmalıyız.”

Konuşmaların ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve beraberindekiler, serginin açılışını gerçekleştirerek öğretim elemanlarının eserlerini ilgiyle inceledi.

19 Mayıs 1919'un 100 Yılı Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 9 Kasım tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.