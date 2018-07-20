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20 Temmuz 2018 16:22

Öğretmen, öğrenciye tacizden tutuklandı

Samsun’da bir öğretmen 12 yaşındaki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretmen, öğrenciye tacizden tutuklandı

20 Temmuz 2018 16:22


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir zihinsel engelli okula giden 12 yaşındaki kız çocuğunun ailesi aynı okulda öğretmen olan 55 yaşındaki B.A.’nın kızlarını öperek cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan öğretmen B.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Şahıs, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.A., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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