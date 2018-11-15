Öğretmenler Günü'ne özel "Bul Kazan" kampanyası

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), Öğretmenler Günü'ne özel olarak düzenlediği "Bul Kazan" kampanyası ile ziyaretçilerini hem eğlenmeye hem de sürpriz hediyeler kazanmaya davet ediyor.

Alışveriş ve eğlencenin Atakum'daki adresi Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, birbirinden eğlenceli etkinlikleri, bir gün değil her gün kazandıran Lucky Card'ı ve birbirinden avantajlı hediye kampanyaları ile ziyaretçilerinin alışveriş deneyimlerini eğlence ve avantaja dönüştürmeye devam ediyor. Öğretmenler Günü'ne özel gerçekleştirilecek kampanya dahilinde 19-25 Kasım tarihleri arasında toplamda yada tek seferde 150 lira ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosunda işletip, birinci katta kurulacak olan dijital ekranda “Bul Kazan” oyununu oynayacak. 16 kutucuğun olduğu ekranda sırasıyla kutuları açacak olan müşteriler aynı hediyelerin bulunduğu kutucukları açtıklarında o hediyenin sahibi olacaklar. Birçok hediye seçeneğinin bulunduğu kampanyada ziyaretçiler eğlenirken hediyeler kazanacaklar. Bardak setlerinden yastık kılıflarına 6'lı fincan setlerinden kek kalıplarına kadar yüzlerce sürpriz hediye kazanmak çok kolay. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı 150 liraya ulaştığında yapmaları gereken tek şey Lucky Card bankosuna uğramak. Lucky Card fırsatlar dünyası AVM müşterilerini hem kampanyalardan yararlandırıyor hem de onlara her alışverişe kazandırdığı puanlarla kiosk cihazlarından seçilebilecek onlarca hediye seçeneği sunuyor.