Öğretmenlerden Samsun’a yoğun talep

2018-2019 yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce Samsun’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kala vakit kaybetmeden harekete geçen İl Mili Eğitim Müdürlüğü, yöneticiler başta olmak üzere, öğretmen ve öğrencileri yeni döneme tüm hızıyla hazırladı.

2018-2019 yeni eğitim ve öğretim yılının yöneticilere, öğretmen ve öğrencilere hayırlar getirmesini dileyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Samsun ülkemizin eğitim imkanları, öğretmen sayısı ve kalitesi konusunda önde gelen illerindendir. Samsun olarak eğitim adına önemli işler yapıyoruz. Son yıllarda ulusal ve yerel medyada eğitim adına yaptığımız çalışmalar geniş yer kaplıyor. İlimizin eğitimine dışarıdan bakıldığında tüm öğretmen arkadaşlarla beraber yürüttüğümüz ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz’, ‘Maarif Hareketi’, ‘Samsun Okuma Vakti’, ‘Samsun Akademi’, ‘KODLASAM’ ve onlarca projemizin tüm Türkiye’de takip edildiği görülecektir. Ülke genelinden Samsun’da öğretmenlik yapmak için atama dönemlerinde en çok istek yapılan illerden birisiyiz. Öğretmenler tarafından ilimizin tercih edilmesinin nedenlerinden birisi olarak ilimizin eğitim anlamında bir marka olmaya doğru emin adımlarla gitmesi diyebiliriz. Yine eğitim adına iyi işler yapmak isteyen öğretmenler hedeflerini ve hayallerindeki eğitimi ilimizde gerçekleştirebileceklerini düşündükleri için ilimizi tercih ediyorlar. Ayrıca Samsun’u çocuklarına güvenli ve dünya standardında eğitim aldırabilecekleri bir il olarak görüyorlar" diye konuştu.

"Biz bütün bu çalışmaları gündem olmak için değil çocuklarımızın ruhuna ve hayatına dokunmak için yapıyoruz" diyen Esen, "Çünkü iyi işler ses getirir uzun soluklu olur. Hazırlıklar kapsamında yöneticilerimizle de sık sık bir araya gelerek seminerler düzenliyoruz. Öğretmenlerimizle bir araya gelerek fikir ve önerilerini alıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda sıcak bir ortamda ders görebilmeleri için okullarla ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. Eksikleri olan okullarımızın eksiklerini gidererek daha sağlıklı hale getirdik. İnşallah öğrencilerimiz yeni eğitim ve öğretim yılında başarılı bir dönem geçireceklerdir” ifadelerini kullandı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi başlayacak.