Öğretmenlere trafik dersi

Müftülük Konferans Salonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik polisi Mustafa Karaca tarafından, ilçe merkezinde resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik trafik eğitimi veriliyor. Eğitim seminerinde, trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi ve temel davranış şekilleri anlatılıyor.

Trafik polisi Mustafa Karaca, “Araç kullanırken mutlaka emniyet kemerimizi bağlayalım ve cep telefonu ile konuşmayalım. Hiç olmazsa kulaklık kullanalım ya da diyafonla kullanalım. Dünya standartlarında etkili firen mesafesi diye bir mesafe var. 50 kilometre mesafe ile gidiyorsunuz bir tehlikeyi gördünüz, duracaksınız. Gazdan ayağınızı alıp frene basma mesafesi dünya standartlarında 1 saniye. Biz 50 kilometre hızla giderken gazdan ayağınızı alıp frene basana kadar araç 14 metre yol alır. Daha sonra frene basıp durması bir 14 metre daha yol alır. Niye 50 kilometrede ölüm meydana geliyor denildiği zaman, siz 50 kilometrelik mesafede durmak istediğiniz mesafeyi göz önünde bulundurduğunuzda duramayacaksınız. Çünkü o kişi 14 metre mesafede tehlikeyi fark ediyor. Cep telefonu ile konuşurken bu süre 1 saniye daha uzuyor. Yani siz 30 küsür metre mesafede gördüğünüz şahıs artık gitti, kurtarma şansı yok” diye konuştu.

5-6 Eylül tarihleri arası verilen Trafik Eğitim Seminerleri 7-12 ve 13 Eylül tarihlerinde devam ederek son bulacak.