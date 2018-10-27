Ogün Şahin, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü oldu

Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Şahin getirildi.

Türkiye geneli 5 ildeki Polis Meslek Yüksek Okullarına yeni atamalar yapıldı. Polis Okulu Müdürleri Kararnamesi'nde, Polis Başmüfettişi olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Şahin, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ogün Şahin, 2004 yılında Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü dahil birçok görevde yer aldı. Emniyet Müdür Yardımcısı iken 2016 yılında terfi edip 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Şahin, Polis Başmüfettişi olarak görev yapıyordu.