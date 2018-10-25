Oğuz Gürbulak: “Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz”

Yılport Samsunspor'un başarılı orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak, sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Yılport Samsunspor Kulübünde çok kaliteli ve iyi oyuncuların olduğunu belirten Oğuz Gürbulak, “Bu ligin üzerinde oyuncularımız var. Sezon başları her zaman sıkıntılı geçer. Takım olmak önemlidir. Takım olmak için biraz zaman gerektiriyordu. Bunu çok çabuk atlattık. Bireysel olarak da çok yetenekli oyuncularımız var. Gün geçtikçe iyiye gidiyoruz. Şu anda 6'da 6 yaptık. İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur” dedi.

Samsunspor'un 2. Lig'e düştüğü sezonu değerlendiren Oğuz Gürbulak, “Geçen sezon sahipsiz bir takımdık. Geçen seneki ağabeylerimiz ikinci yarı ellerinden geleni yaptı ama olumsuzluklar çok fazlaydı. Bizler de buna karşılık olumsuz sonuçlar aldık. Bu sezon çok farklı. Yönetim olarak, şehir olarak daha fazla kenetlenme var. Bunun sonucunda da başarı geliyor” diye konuştu.

Kendi ile ilgili değerlendirme de bulunan Oğuz Gürbulak, “Kendimi takımın oyuncusu olarak görüyorum. Takımla birlikte iyi oynadığımı görüyorum. Takım olarak yüzde 60-70 seviyesindeyiz. Daha da iyi oturduğumuz zaman yüzde 80-90'lara çıkacağımız zaman hem görsel hem de skor olarak iyi bir performans sergileyeceğiz. Şut çalıştığım zamanlar oluyor. Ama şu anda yoğun maç trafiğinden dolayı çalışamadım. İnşallah önümüzdeki maçlarda da fırsat olursa şut çekip gol ve goller atmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Futbola Konya'da başladığını ifade eden Oğuz Gürbulak, “O zamanki adı Konya Şekerspor şimdiki adı Anadolu Selçukspor'da futbola başladım. Daha sonra Manavgat'ta oynadım. Sonra Anadolu Selçukspor'da oynadın ve daha sonra da Samsun'a geldim. Futbol dışında da üniversite öğrencisiyim. Konya'da Selçuk Üniversitesinde inşaat mühendisliğini okuyorum ama daha bitmedi okulum. Bu yaz evlendim. Evlilik güzel gidiyor. Samsun güzel bir şehir olunca burada evliliğimiz daha güzel geçiyor” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Bayrampaşa maçını da değerlendiren Oğuz Gürbulak, “Yeni gelen oyunculara takım olarak burada güzel gidersek günlerimizin de güzel geçeceğini söylüyoruz. Şehir olarak çok güzel bir yer. Önce işimizi yapalım daha sonra bu şehrin keyfini fazlasıyla alacağımızı da söylüyoruz. Arkadaşlarda zaten bunları görüyor. Biz kazandıkça işimiz daha da zorlaşıyor. Rakiplerimiz bize karşı daha da motive oluyor ve bizim serimizi bitirmek isteyecektir. Zaten 2. Lig çok mücadeleci bir lig. Rakiplerimiz bize karşı ekstra mücadele edecek ama biz de onlar kadar mücadele etmek zorundayız. İnşallah Bayrampaşa maçında da elimizden gelen her şeyi yapıp güzel bir skorla seriye devam etmek istiyoruz. 6'da 6, 7'de 7 galibiyet almamız bizim için önemli değil. Biz ana hedef odaklı gittiğimiz için sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Biz mutlaka bir yerde puan kaybedebiliriz. Biz ‘seri galibiyetlerimizi devam ettirelim' diye bakmıyoruz. Biz genel olarak üstte kalmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Samsunspor taraftarının rakibi baskı altına aldığı zaman takım olarak güçlerinin arttığını belirten Oğuz Gürbulak sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle bu sezon seyircimizin önemi çok büyük. İkinci ligde rakip oyuncular taraftarın etkisi altında kalabiliyor ve bu hafta onu gördük. Stadımız güzel, seyirci baskısı da iyi. Rakiplerimiz buraya geldiğinde seyirciyi görünce şaşırıyor. Buna bizi rahatlatıyor ve gücümüzü arttırıyor. Seyircilerimiz desteğe devam etsin. Samsunspor büyük bir camia. Gerçekten bu ligi hak etmiyor. Bu yönetim ile birlikte çok çok üstlerde olması gereken bir camia. İnşallah güzel günler bizi bekliyordur. Biz elimizden geleni vereceğiz. Allah'ın izni ile inşallah her şey güzel olur.”