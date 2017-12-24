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24 Aralık 2017 18:39

Oğuzhan Koç, Samsunlu hayranlarını coşturdu

SAMSUN (İHA) – Ünlü Sanatçı Oğuzhan Koç, Samsun’da verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Oğuzhan Koç, Samsunlu hayranlarını coşturdu

24 Aralık 2017 18:39


Oyuncu ve pop müziğinin sevilen sesi Oğuzhan Koç, Samsun Piazza AVM’de hayranlarıyla bir araya geldi. İlk olarak kısa bir basın açıklaması yapan Koç, daha sonra buz pisti üzerine hazırlanan sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Oğuzhan Koç, sempatik tavırları, hareketleri ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı.


Konser öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Oğuzhan Koç, “Samsun’a ilk kez geldim. Birçok yere gittim ama bir türlü Samsun’a gelemedim. Bugün fırsat oldu. Samsun’un pidesi çok meşhurmuş. Konserden sonra pideyi neresi en güzel yapıyor, orayı bulmaya çalışacağız. Çok güzel bir konser olacak. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir kalabalık beni bekliyor. Ben de sahneye çıkıp onları olabildiğinde eğlendireceğim. Konserin ardından da ekibimle beraber Samsun turu atacağız” dedi.


1 saatten fazla sahnede kalan Koç, sevenlerini kendine hayran bıraktı.




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