OKA’dan 14 projeye 8,8 milyon TL hibe

OKA, 2018 yılı "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı" ve "Organize Sanayi Bölgelerine(OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında toplam maliyeti 22 milyon TL olan 14 projeye 8,8 milyon TL’lik destek sağladı. Samsun Valisi Osman Kaymak’ın katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda atılan imzalarla hibeler sahiplerini buldu. Hibe almaya hak kazanan projeleri açıklayan Samsun Valisi Osman Kaymak, projeler hakkında bilgi alarak, projelerin bizzat takipçisi olacağını belirtti.

80 proje başvurusundan 28’i Samsun’dan

Destek projesinden bahseden Vali Kaymak, "OKA 2018 yılı bütçesinden toplam 28 milyon TL tutarında kaynak Turizme ve Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Mali Destek Programlarına ayrılmıştır. 18 milyon TL’lik kaynağın ayrıldığı Turizme Yönelik Mali Destek Programının amacı, TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirlenmiştir. Toplam 10 milyon TL kaynağın ayrıldığı Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Mali Destek Programın ile, OSB’lerde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi yoluyla Bölgenin rekabet ve yatırım gücünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu programlara yapılan 80 proje başvurusundan 28’i Samsun’dan gelmiştir. Bu projelerden 14’ü başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. 119 milyon TL’lik toplam yatırım tutarı için ajansımızdan talep edilen destek miktarı 64 milyon TL’dir. Toplam yatırımın 22 milyon TL’si Samsun’da gerçekleşecek olup, bu tutarın 8,8 milyon TL’si OKA desteğiyle yapılacaktır" dedi.

En yüksek destek Samsun OSB projesine

Destek almaya hak kazanan projeleri açıklayan Vali Kaymak, "Orada Bir Köy Var, Yakında!: Alaçam Belediye Başkanlığı 719 bin 954 TL, Vezirsuyu Tabiat Parkı Projesi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü (Samsun) 712 bin 269 TL, Yeşil Bir Nefes Yakakent Belediye Başkanlığı 690 bin 602 TL, Ambarköy Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 565 bin 714, Ladik Akdağ Doruk Kafe: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 749 bin 416 TL, Bafra Kapıkaya Yamaç Paraşütü Tesisi: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 740 bin 899, Bafra Kolay Sahil Yolu ve Çevre Düzenlemesi: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 418 bin 316 TL, Kurtuluş Yolu Güzergahı Çevre Düzenlenmesi: Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı 496 bin 769 TL, Hamit Köyü Kır Pansiyonu ve Lokantası: Ladik Belediye Başkanlığı 727 bin 917 TL, Ladik Alibey Konağı Kültürevi Projesi: Ladik Kaymakamlığı 203 bin 8 TL, Masal Park Tematik Lunapark Projesi: Atakum Belediye Başkanlığı 702 bin 569 TL, Kavak Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik Altyapısının Geliştirilmesi ve Teknik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi: Kavak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 615 bin 955 TL, Havza OSB Alt Yapı Geliştirme ve Sanayiciler İçin Cazibe Merkezi Haline Getirme Projesi: Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi 721 bin 274 TL, Mevcut Atıksu Analiz Laboratuvarının Teknik Altyapısının İyileştirilmesi ile Çevresel İzlenebilirliğin Sağlanması: Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 756 bin 592 TL" diye konuştu.

Toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş ve kurum yetkilileri katıldı.