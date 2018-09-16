Okul çağındaki çocuklarda kahvaltı önem taşıyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte ailelerin de çocuklarının okuldaki beslenme düzeni ile ilgili kaygıları başlıyor. Okul döneminde çocukların sağlıklı olarak okula devam etmeleri, dengeli ve yeterli beslenmeleri için okula giden bir çocuğun beslenmesinde nelere dikkat etmesi hususunda bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, "Çocukluk çağında büyüme ve gelişme süreci devam etmektedir. Bu yüzden enerji ve besin öğeleri gereksinimleri fazladır. Ayrıca okulda hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma süreci devam etmektedir. Çocuğun bu dönemdeki beslenme alışkanlığı yetişkinlikteki beslenme alışkanlıklarının belirlenmesinde ve ilerideki şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi kronik hastalık risklerinin oluşumunda da etkindir. Bu yüzden okula devam eden çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli, neyi ne kadar yemesi gerektiği çocuğa açıklanmalıdır. Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünüdür. Çocuklarınızı kahvaltı yapmadan evden göndermemeye çalışın. En sık karşılaşılan sorun kahvaltı yapmamalarıdır ama en kötü bir bardak süt dâhil olsa tükettirilmelidir. Yapılan araştırmalarda kahvaltı eden çocukların etmeyenlere göre başarı düzeylerinin, derse ilgilerinin daha yüksek olduğu, daha kolay öğrendikleri görülmüştür” dedi.

Çocuklara hazırlanacak beslenme çantası hakkında da bilgiler veren Yılmaz, şunları söyledi:

“Çocuğunuza harçlıklar yerine beslenme çantası hazırlayınız. Çünkü kantinlerden alınacak abur-cuburlar hem sağlıksızdır hem de obeziteyi tetikleyicidir. Beslenme çantalarına ‘tam buğday sandviç ekmeği ile yapılmış peynirli, tavuklu sandviçler, süt, ayran, meyve tarzında daha düşük kalorili ve vitamin mineral yönünden zengin dengeli bir öğün hazırlamalısınız. Eğer ki okulda yemek veriliyorsa okul yönetiminden mönüleri isteyin ve çocuğunuzu seçimler konusunda bilgilendirin. Ayrıca evdeki yemeğini okulda yemediklerini tamamlayacak şekilde organize edin. Okul mönülerinin beslenme ve diyet uzmanı tarafından hazırlanmış olmasını okul yönetiminden isteyiniz. Evde ise sağlıklı yemekleri birlikte yapmaya çalışın. İçinde emeğinin bulunduğu bir besini daha kolay ve severek yiyecektir. Çocuklara sevdirebilme acısından ek olarak süslemeler yapabilirsiniz, mesela bir omlete kaş, göz, ağız daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Eve özellikle cips, çikolata, kolalı içecekler, hazır meyve suları gibi besinleri almayın. Bu tip gıdalarla ev ortamında karşılaştırmayın. Israr ederse onunla oturup bu tip besinlerin bünyesine nasıl zarar verdiğini uygun bir dille anlatın ama sakın korkutmayın. Ve son olarak da çocuğunuzu oyunlara ve harekete teşvik edin. Hatta siz de onunla birlikte hareket edin. Unutmayın çocuklar çoğunlukla anne babalarını örnek alırlar.”