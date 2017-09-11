Yeşilyurt AVM, okul öncesi alışverişte hem velilerin hem de çocuklarının yüzünü güldürecek Okul Hediyem Yeşilyurt’ta kampanyası ile okul alışverişlerine katkıda bulunuyor. 13 Eylül çarşamba günü başlayıp 17 Eylül pazar gününe kadar devam edecek kampanyada AVM’de bulunan mağazalardan kampanya süresi boyunca toplamda ya da tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahiplerine içerisinde defterden kaleme, cetvelden silgiye makastan yapıştırıcıya her öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye seti hediye ediliyor.

Maşa ile Koca Ayı AVM’de

Yeşilyurt AVM, çocukların büyük bir ilgiyle ve merakla takip ettiği dünyaca ünlü Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin karakterlerini ağırlıyor. Çocukların vazgeçilmezi haline gelen sevilen çizgi film Maşa ile Koca Ayı’nın karakterleri Maşa ve Mişka, 16-17 Eylül günleri 13.00-18.00 arası AVM’de çocuklarla buluşuyor. Maşa ve Koca Ayı maskotlarının sahne gösterisinin yanı sıra, bal kovanı ve dev puzzle oyunu, interaktif yarışmalar, çizgi film izleme, fotoğraf çekimi gibi aktiviteler ile çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayacak.

Kurulacak alanda tablet oyunlarını da deneyimleme şansı bulacak çocuklar, özel stüdyoda çektirecekleri fotoğraflarla kendilerini çizgi filmin en güzel sahnelerinde bulacak.