Okul öncesi öğrencilerinin mesleki tutkuları materyallere yansıdı

sınıf öğrencileri “materyal geliştirme” dersinde hazırladıkları oyuncak ve materyalleri, Öğr. Gör. Münevver Biçer’in rehberliğinde açmış oldukları sergi ile gözler önüne sererek üretkenliklerini ortaya koydular.

Eğitim Fakültesi B Blok Fuaye Alanında düzenlenen serginin açılışı; “müzik eğitimi” dersi Öğr. Gör. Ömer Kanca ve öğrencileri tarafından hazırlanmış olan müzikli drama gösterisiyle başladı. İlgi ve merakla izlenen dramanın ardından Ali Ertürk’ün yönlendirdiği Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sergiye renk kattı.

“Öğrencilerimiz mesleki tutkularını ve çocuk sevgilerini gösterdiler”

Sergiye dair açıklamada bulunan Öğr. Gör. Münevver Biçer, ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu bölümlerden birinin okul öncesi öğretmenliği olduğuna işaret ederek eğitim gören 3. sınıf öğrencilerinin söz konusu derse yönelik ürettikleri materyallerin farklı konuları kapsadığını söyledi. Öğr. Gör. Biçer öğrencilerine, vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ederken “Öğrencilerimiz sergilediği ürünler; okul öncesi çocuklarının dersleri ve ilgili konuları daha iyi kavramalarını sağlayıp, yanı sıra da sınıf ortamını daha eğlenceli ve zevkli hâle getirecek. Geleceğin okul öncesi öğretmeni adayı öğrencilerimiz, özverileri ile zaten meslek tutkularını ve bu mesleğin ruhunda olan çocuk sevgisini gösterdiler. Her yıl öğrencilerle birlikte hazırladığımız ürünleri sergiliyoruz. Öğrencilerimizin deneyimleri her geçen yıl daha da artıyor. Sergimize katılım gösteren herkese öğrencilerim adına çok teşekkür ederim” dedi.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin el emeği ürünlerini barındıran sergi, Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanırken, öğretim üyeleri ve görevlileri de katılımlarıyla öğrencilerin sergi heyecanına ortak oldu.