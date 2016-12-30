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30 Aralık 2016 20:53

Okul: "Son saniyede bulduğumuz basket moralimiz oldu"

Okul:

30 Aralık 2016 20:53

İstanbul Üniversitesi Başantrenörü Hasan Fırat Okul, ilk yarının son saniyesinde buldukları basketin takıma moral verdiğini söyledi.
İstanbul Üniversitesi Başantrenörü Hasan Fırat Okul, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 68-56’lık skorla yendikleri maçı değerlendirdi. Okul, “Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. 2 haftadır uzun oyuncumuz Aija Putnina yoktu. Bu hafta bize iyi katkı verdi. Maçın ilk yarısında farklı bir şekilde önde iken Samsun Canik Belediyespor’un bütün fırsatları kullanacağını biliyorduk. İlk yarının son saniyesi bulduğumuz basket ile birazda olsun moral aldık. İkinci yarı yaptığımız defans ile geriye düşmemize rağmen farkı kapatıp öne geçme başarısı gösterdik. Yeni yıl öncesi güzel bir galibiyet ve hediye oldu” dedi.
Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi oyuncusu ve aynı zamanda Başantrenör Hasan Fırat Okul’un eşi Ayşe Okul ise, “Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik ve savaştık. Samsun Canik Belediyespor’da iyi mücadele etti” diye konuştu.



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