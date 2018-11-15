Okuldaki kan bağışı büyük ilgi gördü

Samsun'da bir ilk okulda düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Asal İlkokulu tarafından "Maarif yardımlaşma ve dayanışmanın önemini" vurgulamak ve geleceğin kan

bağışçıları olacak çocuklara örnek olmak amacıyla hazırlanan "Kan Veren Can Verir" projesi etkinliği büyük ilgi gördü. Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler büyük ilgi gösterdi. Bugün saat 09.00-19.00 arası düzenlenen kampanya da 180 kan bağışı yapıldığı öğrenildi.