Okuldan 'Yerli Üretim'e tanıtım desteği

Samsun Ladik İmam Hatip Ortaokulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Yerli Üretim Logosu'nu ilçeye tanıttı.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Ladik İmam Hatip Ortaokulu, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanlığı tarafından tasarlanan ve 3 Ekim'de raflardaki etiketlerde, yerini alan 'Yerli Üretim Logosu' okul öğrencilerince tüm ilçede tanıtıldı. İlçe halkına, Yerli Üretim Logosu'nu tanıtan öğrenciler aynı zamanda gittikleri yerlerde iş yeri sahiplerini yerli üretime teşvik etti.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı ve Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftçi'ye yaptıkları ziyaretle 'Yerli Üretim' hakkında mesajlar alan öğrenciler, bununla ilgili de mini bir klip hazırladı.

Etkinliğin ilçede ses getirdiğini belirten Ladik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Tarku, "Yerli üretimi destekleme konusunda, ilçemizde yakaladığımız farkındalığın tüm ülkemize yayılmasını temenni ediyoruz" dedi.