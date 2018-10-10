Okullar hayat kurtarmak için yarıştı

Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" ile halkımızın kan temin etme noktasında yaşadığı sıkıntılara son verilmesi amaçlanıyor. "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında gönüllü kan bağışçısı kazanmak için pek çok alt proje çeşitli kurumlarla işbirliği çerçevesinde yürütülüyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların destekleriyle 2017-2018 eğitim-öğretim yılında gönüllü kan bağışçısı kazanmak için başarılı çalışmalar gerçekleştirildi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 98 okulda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bu kampanyalarda kan bağışında bulunmak için başvuru yapan 10 bin 327 kişiden 7 bin 943 ünite kan bağışı alındı. Okullarda düzenlenen kan bağışı kabul çalışmalarında; Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi 661 ünite kan bağışı kabulü ile birinci, Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 644 ünite kan bağışı kabulü ile ikinci, Tekkeköy İlk ve Ortaokulu ise 444 ünite kan bağışı kabulü ile üçüncü oldu. Ayrıca Çarşamba ilçesi 3 bin 465 ünite kan bağışı ile birinci sırada yer alırken, bin 799 ünite kan bağışı kabulü ile İlkadım ikinci, 499 ünite kan bağışı kabulü ile Terme ilçesi üçüncü sırada yer aldı.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'i makamında ziyaret ederek 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılan kan bağış kampanyalarına desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Bu çalışmanın 2018-2019 eğitim-öğretim yılında daha da geliştirilerek sürdürülmesi konusunda Samsun il ve ilçelerinde bulunan tüm okul müdürlüklerine hitaben; Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım imzalı bir mektup gönderilerek sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanması için okullarında kan bağışı kabul çalışmaları yapmaları istendi.