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01 Aralık 2017 14:04

Okulun 2. katından atlayan çocuk hastanelik oldu

Samsun’da okul fobisi olduğu iddia edilen 10 yaşındaki bir öğrenci, okulun 2.

Okulun 2. katından atlayan çocuk hastanelik oldu

01 Aralık 2017 14:04

katından atlayarak yaralandı.


Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi 23 Nisan Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul fobisi olduğu öğrenilen 5. sınıf öğrencisi A.K., sabah okula gelerek derslere girdi. Öğrenci, öğle saatlerine doğru okulun 2. katındaki camından atladı. Beton zemine düşen çocuk, ayağından yaralandı.


Yaralanan öğrenci, öğretmenlerinin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk, daha sonra ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğun sol ayağında çatlak olduğu belirlendi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.




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