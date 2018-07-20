Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi Batıpark’ta bulunan go-kart pistinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva, arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine gitti. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Meydana gelen kazada, Nurjemal Annalyyeva, kurtarmak için başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve kafa derisi yüzüldü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyeva’yı, ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız hemen ameliyata alındı. Hastane yönetimi, genç kız hakkında basın açıklaması yaparak, gerçekleştirilen ameliyat ve son sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

“Yoğun bakımda tedavisi sürüyor”

Genç kızın solunum cihazından çıkartılmasına rağmen durumunun ciddi olduğunu ifade eden OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, “Go-kart kazası sonrası hastanemize gelen genç kız, başarılı bir ameliyatın ardından hastanemizin yoğun bakımında yatıyor. Ameliyat Doç. Dr. Çağlayan Yağmur tarafından yapıldı. Genç kızımızın saçları, sürüş esnasında go-kartın tekerine dolanmış. Kaşlarının üstünden itibaren deri saç dokusuyla beraber kopmuş. Bunun üzerine acil servisimizde hasta hemen ameliyata alındı. Yapılan operasyon sonrasında saçlı derisi tekrar yerine dikilmiştir. Geldiğinde genel sağlık durumu kötü olan hastamızın bir müddet solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra sağlık durumu normale dönünce cihazdan çıkartılarak yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Hastanın durumu hala ciddiyetini koruyor. Sorulara bilinçli olarak cevap veriyor. Gerekli tıbbi tedaviler yapılıyor. Ailesinin durumdan haberi yok. Hastanın yarası, saçlı deri cilt ve cilt altı dokusuyla birlikte kemikten sıyrılarak kopmuş. Gerekli tedavileri yaptık, hastamıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

“Olay yerinden gelen parçaları kafatasına yama yaptık”

Kafa derisi soyulan Nurjemal Annalyyeva’nın, ameliyatında olay yerinden gelen parçaların da yama olarak kullanıldığını vurgulayan OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekon Strüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Şimşek, “Hastanın kafa derisi kaşlarının üstünden itibaren kafa derisinden soyulmuş. Kafa derisi tabakasının üzerini döşeyen tabakadan itibaren saçlarında da kopma söz konusuydu. Kopan parça, damarlarıyla birlikte yerine dikilemedi. Ama üzerindeki parça teknikle ayrılarak tekrar yerine dikildi. Şu anda kafasındaki açıklıklar yerine dikilmiş durumda. Saçının bir kısmı belki tutacaktır ama belli bir bölümde tekrar saç olmayacaktır. Doldurma işleminde olay yerinden daha sonra toplanan saç ve derileri kullandık. Sonradan gelen parçayı, üst taraftaki katmanı ayırarak yama olarak yerine diktik. Bu vakaların iyileşme süresi birkaç hafta sürebilir. Daha sonra da iyileşme süreci uzayabilir. Yamanın ne kadar tuttuğunu gözlemleyeceğiz. Hastamıza acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Nurjemal Annalyyeva’nın durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.