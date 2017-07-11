Olimpiyat için aydınlatmaya 3,5 milyon TL yatırım

Yaz Deafliympics (İşitme Engelliler) Olimpiyatları için cadde ve sokak aydınlatmalarını tamamladı. 3 milyon 500 bin TL bütçe ile 22 km aydınlatma tesisi, gerilim dönüşümü için 8 km yeraltı kablosu, 8 adet beton köşk tesis ederek 3 adet kabin tadilatı yaptı.

Olimpiyat hazırlıkları tamam

YEDAŞ, birçok sporcu ve katılımcıya ev sahipliği yapacak olan Samsun’da, 23.Yaz Deafliympics (İşitme Engelliler) Olimpiyatları müsabakalarının, başarılı geçmesi için ilave yatırım ve hazırlıklarını tamamladı.

YEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Samsun ve ilçelerinde aydınlatma tesisi, kabin ve beton köşk yatırımları yaptı. Doğu Park ile Batı Park arasında tedarik sürekliliği ve kalitesini artırmak amacıyla 8 adet yeni beton köşk, 11 km aydınlatma tesisi, gerilim dönüşümü kapsamında 8 km uzunluğunda yer altı kablosu inşa etti. Ayrıca 3 adet kabin bakım onarım ve yenilemesini sonuçlandırdı. 1 milyon 200 bin TL bütçe ile hayata geçirilen proje sayesinde Atakum Golf Sahası ile Bandırma Vapuru arasında yer alan sahil bandında elektrik iletim hatlarına farklı kaynaklardan enerji sağlanması ve tedarik sürekliliği için teknolojik alt yapı oluşturularak OG gerilim düzeyinde ring sistemi oluşturdu. Havaalanı yolu üzerinde 676 bin TL değerinde yatırım yaparak 4 km aydınlatma sistemini devreye aldı. Tekkeköy 19 Mayıs Stadyumu, Fuar ve Kongre Merkezi çevresinde 824 bin TL bütçe ile aydınlatma tesislerini tamamladı. Ordu karayolu, Örnek Sanayi ve Tekkeköy yolu üzerinde 370 bin TL değerinde aydınlatma tesisi inşa etti. Tekkeköy kavşağı üzerinde 400 bin TL değerinde kablo tesisi, Bahattin Ekinci Spor Salonu yolu üzerinde 110 bin TL değerinde kablo tesisi yaparak aydınlatma direkleri montajını bitirdi. Çarşamba Yeni Şehir Stadyumu önü, Çarşamba - Ayvacık karayolu güzergahında 260 bin TL değerinde yatırım yaptı. İlkadım Okçuluk Kulübü yolunun aydınlatılması projesini 70 bin TL bütçe ile hayata geçirdi. Bu çalışmalarla olimpiyat müsabakalarının yapılacağı alanlarda, sürekli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için şebeke ve teknoloji alt yapısını mükemmelleştirdi” denildi.