Olimpiyat Köyü Deaflypıcs 2017’ye hazırlanıyor

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda (Deaflypıcs) 4 bin 400 sporcuyu ağırlayacak olan Olimpiyat Köyü’nde hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Samsun’un ev sahipliğinde 80’e yakın ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek bu dev organizasyonda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Olimpiyat Köyü, 4 bin 400 sporcuyu misafir edecek.

Kredi Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürü İsmail Hakkasapoğlu, Olimpiyat Köyü’nü 3 farklı noktada oluşturduklarını belirterek, sporcuların en iyi şekilde ağırlanması için her detayın düşüldüğünü söyledi. Hakkasapoğlu, “Sporcular Olimpiyat Köyü’nde basketbol, voleybol, fitness, aerobik, masa tenisi ve dart gibi bütün spor aktivitelerini yapabilecek. Ayrıca, Olimpiyat Köyü içerisinde düzenlenecek şark köşeleriyle Anadolu’nun ve Samsun’un yöresel motiflerini tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Deaflympics 2017 hazırlıklarında sona yaklaşılan Olimpiyat Köyü, oyunlarda mücadele edecek sporcuları bekliyor.