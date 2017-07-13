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13 Temmuz 2017 11:39

Olimpiyat Köyü’nde hazırlıklar tamam

18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek olan 23.

Olimpiyat Köyü’nde hazırlıklar tamam

13 Temmuz 2017 11:39

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda, 4 bin 400 kişi kapasiteli Olimpiyat Köyü’ndeki hazırlıklar tamamlandı. Üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığı Olimpiyat Köyü’nde, sporculara günde 30 çeşit yemek de açık büfe halinde sunulacak.


97 ülkeden 3 bin 105’ü sporcu olmak üzere 5 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilecek oyunlarda Olimpiyat Köyü sporcular için hazır. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde yer alan köy üç farklı alanda kuruldu. Olimpiyat Köyü’nde işitme engelli sporcularla iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi almış 986 personel görev yapacak.


4 bin 400 sporcunun tüm konaklama ve yeme-içme ihtiyacını karşılayacak olan Olimpiyat Köyü’nde sporcular ve teknik ekibin en iyi şekilde ağırlanması için her detay düşünüldü. Sporcular için hazırlanan özel odalar, dinlenme alanları, spor alanları ve hobi alanları bu detaylardan sadece bazıları.



Olimpiyat Köyü’nde güvenlik üst düzeyde


Deaflympics 2017 boyunca Olimpiyat Köyü’nde kalacak sporcular için güvenlik tedbirleri de üst düzey alınmış durumda. Blok girişlerinde konumlandırılmış x-ray cihazları, yüz tanıma özellikli turnikeler ve çok sayıda güvenlik personeli ile Olimpiyat Köyü misafirleri güvende olacaklar.



Oyunlar boyunca 30 çeşit yemek çıkacak


Kredi Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Olimpiyat Köyü’nde kalacak sporculara yeme-içme hizmeti için tüm hazırlıkların da tamamlandığını söyledi. Kasapoğlu, "3 öğün, 30 çeşit yemek açık büfe halinde sporcularımıza sunulacak. Sporcularımızın sağlığı için gerekli her türlü tedbir alındı. Gıda mühendisimiz tarafından alınan yemek numuneleri günlük olarak kontrol edilecek. Ayrıca her branşa özel kalori kontrolleri diyetisyenimiz tarafından takip edilecek" dedi.




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