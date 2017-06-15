Olimpiyatlar için tırmanıyorlar

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı ’Zirvede Ben de Varım’ projesiyle geleceğin tırmanış sporcuları yetişiyor. Proje kapsamında bu yıl eğitim verilen 350 öğrenciden 64’ünün yetenekli olduğu tespit edildi. Bu öğrencilerden bazıları Türkiye’de düzenlenen çeşitli yarışlarda birincilik olmak üzere bir çok derece elde etti. Öğrenciler, Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ve Türkiye’de benzeri olmayan tırmanma duvarında yeteneklerini sergiliyor. Spor tırmanışı alanında Türkiye Avrupa’da başarılı olmak istediklerini söyleyen öğrenciler, 2020-2024 olimpiyatlarına katılmak istediklerini belirttiler. Öğrenciler, tırmanış sporunun hem adrenalin dolu hem de çok zevkli olduğunu söylediler.

"Öğrencilerimiz çok ciddi aşamalar kaydetti"

Projeyle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "’Zirvede Ben de Varım’ projesi dezavantajlı öğrencilerimiz için uyguladığımız bir proje. Bu proje ile öğrencilerimizin okula aidiyet duygusunun arttığını, devamsızlıklarının azaldığını ve yaşanan bazı problemlerin azaldığını gözlemledik. Öğrencilerimiz çok ciddi aşamalar kaydetti. Biz öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Amacımız bu projeyi yaygınlaştırarak, öğrencilerimize zirve duygusunu başarı duygusunu yaşatmaya çalışacağız. Spor tırmanış branşı olimpiyatlara bu yıl dahil edildi. Öğrencilerimizi olimpiyatlara da hazırlıyoruz. İlk önce 2020 daha sonra 2024 olimpiyatlarına hazırlanarak, öğrencilerimizin olimpiyatlarda yer almalarını arzu ediyoruz" dedi.