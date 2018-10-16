Ölümlü kazanın sürücüsü tutuklandı

Samsun'da çarptığı bir yayanın ölümüne ve diğerinin de yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi Lise Caddesi üzerinde Pazar akşamı saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Ali Akyüz (85) ile İhsan Taflan'a (63) sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Ali Akyüz Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İhsan Taflan ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Akyüz dün sabah hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma ve takip sonucu ölümlü kazaya karışıp kaçan 55 ATA 66 plakalı otomobili dün akşam Çiftlik Mahallesi'nde bir otoparkta ele geçirdi. Aracın ön sağ çamurluğu ile kaputunda çökme olduğu tespit edildi. Yapılan takip sonucu park halindeki aracının yanına gelen sürücü F.U.K. (44) yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan F.U.K., 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.U.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.