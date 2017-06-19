OMÜ ailesi iftarda buluştu

İftar programı İlahiyat Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Remzi Ateşyürek’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve iftar maneviyatını birlikte yaşamak amacıyla rektörlük tarafından ilk defa düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ’nün çok büyük bir aile olduğunu ve Ramazan ayı münasebetiyle gerçekleştirilen bu programın personelin birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendireceğine inandıklarını söyledi. Rektör Bilgiç, "Ramazan’ın bu güzel ikliminde, bu güzel akşamda birlikte olmamız elbette bizleri fazlasıyla etmekte. Cenab-ı Allah bizleri insan olarak, insana yakışır şekilde davranmamız için Ramazan vesilesiyle nefislerimizi hizaya çekerek doğru ve güzel olana yönelmemizi emrediyor. O nedenle bu güzel günlerin kıymetini bilerek yaşamamız lazım" dedi.

Rektör Bilgiç ayrıca OMÜ personeline verdikleri emek için şükranlarını sunarak, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı ve Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

OMÜ ailesiyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin ise iftar programına eşlik edenlerin Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi’ni kutladı.

İftar programı kapsamında bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesine emanet edilen ve Ramazan ayı boyunca Samsun merkezden ilçelere kadar çeşitli camilerde halkla buluşturulan 57. Alay Sancağı da sergilendi ve büyük ilgi gördü. Rektör Bilgiç iftar yemeğinde emeği geçen aşçı ve ekibine teşekkür ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde verilen iftar yemeğine ayrıca; Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, fakülte dekanları, MYO müdürleri, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ile akademik ve idari personel katıldı.