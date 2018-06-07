OMÜ Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını verdi

Devlet Konservatuvarı Konferans Salonunda 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. İlk mezunlarını vermenin heyecanını yaşayan Devlet Konservatuvarının Müdürü Prof. Dr. Olga Hasanoğlu yaptığı konuşmada, “Konservatuvar Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalına 2014-2015 akademik yılında özel yetenek sınavı ile 6 öğrenci alarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Daha sonra bir öğrenci aftan yararlanarak bir öğrenciyi de yatay geçişle alarak sınıf mevcudu 8 öğrenciye ulaşmıştır. İlk mezunlarımız çalgı eğitimlerini bağlama, ud, kanun, mey, ud ve ney branşlarında alarak, dört yılın ardından mezun olamaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve onların gerçekleştireceği müzik dinletisi bu güzel anı perçinliyoruz” dedi.

Mezun öğrencilerin keyifli müzik dinletisi

Keyifle dinlenen mezun öğrencilerin müzik dinletilerinin ardından fakülte birincisi Nazan Saral’a başarı belgesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz verdi. Fakülte ikincisi Onur Cicin de başarı belgesini Prof. Dr. Olga Hasanoğlu’nun elinden aldı. Ardından diğer mezun öğrenciler Mecit Bozkaya, Atakan Karadeniz, Mustafa Mutlu, Oğuzhan Zencirci, Arda Aktaş ve Okan Tekin de başarı belgelerini aldılar.

Törende ayrıca konservatuvarın hocaları Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun ve Dr. Öğretim Üyesi Hülya Uzun’a konservatuvardan ayrılmaları nedeniyle yapmış oldukları hizmetler anısına isimlerinin olduğu fidan sertifikası Prof. Dr. Olga Hasanoğlu tarafından verildi.

Katılımcıların istekleri üzerine tekrarlanan ve büyük beğeni toplayan müzik dinletisinin ardından öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.