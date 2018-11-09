OMÜ Diş Hekimliği, DUS birincisi mezununu ödüllendirdi

Dr. Sait Bilgiç'in katılımıyla Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Toplantı öncesi, 2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2018-DUS) Türkiye birincisi olan OMÜ mezunu Dt. Mustafa Mert Demircioğlu başarısından dolayı tebrik edildi ve hediye takdim edildi.

Törene OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, Diş Hekimliği öğretim üyeleri ve asistanları katıldı.

Türkiye DUS birincisi Dt. Mustafa Mert Demircioğlu'na hediyesini veren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Birinci derecede bu başarının sorumlusu öğrencinin kendisi sonra hocalarımız ve ailesidir. Öncelikle Mert'i hepinizin huzurunda gönülden tebrik ediyorum. Tebriğin en büyüğünü, Mert'in bu büyük başarısında emeği geçen siz hocalar hak ediyorsunuz. Tebriği fakültemiz ve fakültemizin tüm mensupları hak ediyor. Ona bu eğitim süreci içerisinde katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Bu başarı Mert ve üniversitemiz için gurur verici bir durum. Türkiye'de kendi meslektaşları arasında yaklaşık 5000 kişi arasından birinci olmak kolay değil. Büyük bir özveri ve emek var” dedi.

“Bu başarılar tesadüf olamaz”

Rektör Bilgiç sözlerine “Bu sene TUS ikincisi, DUS birincisi, Kaymakam Adaylığı Sınavı birincisi üniversitemizden çıktı. Bu başarılar tesadüf olamaz. Fakültemizin kurumlar arasında belli bir düzeyde yer aldığının göstergesi. Bu eğitim öğretim yılına yüksek bir moralle başlamış olduk. İnşallah bundan sonra bu başarılar devam edecektir” şeklinde devam etti.

Türkiye DUS birincisi Dt. Mustafa Mert Demircioğlu ise, “Teorik olarak okuyarak her yerde öğrenebiliyoruz ama pratik olarak buradan aldığım eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz. Siz hocalarıma emeklerinizden ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı'nın Dt. Mustafa Mert Demircioğlu'na çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.