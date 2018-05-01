OMÜ GSF Resim Bölümünün ilk mezuniyet sergisi

Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan GSF Resim Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney’in koordinatörlüğünde atölye çalışmalarını tamamlayan 18 mezun adayı öğrenci, interaktif çalışmaları bünyesinde taşıyan eserleriyle göz doldurdu. Mezun adayı öğrencilerinin; resim, enstalasyon (yerleştirme) ve içinde yazılım barındıran yeni medya çalışmalarının yer aldığı Mezuniyet Sergisi kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla açıldı.

GSF Sanat Galerisi’ndeki açılışa; GSF Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin, Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney, GSF öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sergi öncesi yapılan açılış konuşmalarında ilk olarak söz alan Fakülte Öğrenci Temsilcisi Gökhan Özcan yaptığı konuşmada, " Hayatın getireceklerini öngöremediğimiz bir dönemde, yaptığımız meslek seçimiyle başladık üniversite serüvenimize. Zamanla düşüncelerimiz olgunlaşmaya başladı. Dağınık sorularımızın cevapları yerlerine oturdu ve bugün burada geleceğe şekil verecek bir meslek sahibi, birer sanatçı adayı olarak sergimizi açıyoruz. Bizler OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün ilk mezunları olmaktan onur duyuyoruz. Bizlere bu imkânı veren, her zaman arkamızda duran ve her türlü desteği esirgemeyen değerli hocalarımıza ve idari personele sonsuz teşekkürler ediyoruz. İyi ki de bu bölümün ilk mezunları olmuşuz ve hiçbir zaman pişman olmadık" dedi.

“Su akar yolunu bulur, yeter ki sizler çok çalışmayı ihmal etmeyin”

Ardından konuşan Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney de öğrencilerini “Geç tanıdığım, erken alıştığım ilk göz ağrılarım” şeklinde tarif ederek “Bu benim için önemli bir tanım çünkü ben GSF’de göreve başlayalı bir sene oldu. Ancak bu bir yılı dolu dolu geçirdiğimize inanıyorum. Ben öğrencilerimden çok memnunum, hepsi ile gurur duyuyorum. Öğrencilerimin her birinin ailesine de böylesine iyi ve güzel insanlar yetiştirdikleri için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Onlara hayatları boyunca başarılar diliyorum. Su akar yolunu bulur, yeter ki sizler çok çalışmayı ihmal etmeyin” diye konuştu.

“Öğrencilerimizi ileriki aşamalarda daha büyük yerlerde görmek inşallah nasip olur”

İlk mezun olmanın bir ayrıcalık ve statü göstergesi olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Metin Eker ise, “Fakülte olarak bu noktaya gelmemizde tüm hocalarımızın paylaştığı bir süreç ve emek söz konusu, tüm hocalarımızın şüphesiz katkısı var. Sanat çok dinamik bir süreç; kesintisizliği ile ön plana çıkan ve süreklilik ile kendini karakterize eden bir olgu. Dolayısıyla zihinler ne kadar dinamik olursa, sanatçı zihni ne kadar üretken olursa sanatın da karakteri o kadar dinamiklik sergiler. O açıdan biz resim sanatı adına da ilk sanatçılarımızı mezun ediyoruz. Sanat yolunda mezun genç arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz ve önemli başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz. Çünkü sanatta imza çok önemlidir ve bu prensiple de inşallah ileriki aşamalarda onları daha büyük yerlerde görmek bize de nasip olur” şeklinde konuştu.

“Sanat ciddi bir iş; sınırı konamayacak bir yolda yürüyeceksiniz”

Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin de GSF’nin; akademisyen kadrosu, vizyonu, yaptıkları ve yapacakları ile çok özel bir fakülte olduğunu belirtti. Prof. Dr. Erkin, “Türkiye’de 58 güzel sanatlar fakültesi var ve bunların arasında özel bir yerinizin olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu mesnetsiz bir değerlendirme değil, onlar buraya geliyorlar, biz oralara gidiyoruz. Bunun kıvancını yaşayacağınızı, yarın profesyonel dünyada görev aldığınızda bu farkı daha iyi hissedeceğinizi biliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizler ülkemizin değişik yerlerine saçılacak meşaleler olarak her zaman özel bir değer taşıyacaksınız. Üniversitenize olan mensubiyet ve aidiyet duygusunu da her zaman taşıyacağınızı düşünüyorum. Akademisyen arkadaşlarımızın da sizleri büyük bir sorumluluk duygusuyla yetiştirmeye gayret ettiklerine, bir çalışma arkadaşı olarak ben de yakinen tanık oldum. Sanat çok ciddi bir iş; sınırı konamayacak bir yolda yürüyeceksiniz. Bu işte ‘oldum’ ya da ‘oldu’ denemeyeceğini sizlere hatırlatmak isterim. Sanatta öteler var, ötelerden öteler var, ondan öteler var” sözleriyle de öğrencileri selamladı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak mezun adayı öğrencilerin yeteneklerini sergilediği eserler katılımcıların beğenisine sunuldu. Mezuniyet sergisi 10 Mayıs tarihine kadar GSF Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.