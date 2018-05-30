OMÜ İlahiyat Fakültesi 500 mezun verdi

İlahiyat Fakültesi 32. dönem mezuniyet töreni OMÜ Yaşam Merkezinde yapıldı. Törende 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezuniyet töreni, İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Esad Ay’ın Kur’an tilaveti ile başladı. Ardından 4. sınıf öğrencisi Yasin Samet Kazer mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

“Sizler dini halka doğru şekilde aktarmakla yükümlüsünüz”

Törende konuşma yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Sevgili genç mezunlarımız, hayatta gerçek mücadelenin başlayacağı yere geldiniz. Buradan aldığınız bilgiler, sizleri mücadelenizde başarılı kılacaktır. Mezun olduktan sonra ülkenin dört bir tarafında insanımızın, toplumumuzun, gençlerimizin ve hatta insanlığımızın daha iyi yerlere gelmesi için mücadele edeceksiniz. Sizler, insanların vicdanlarına hitap eden bir alanda çalışacaksınız. Politika, spor, çoğu zamanda sağlık ve din konuları toplumda herkesin uzman olduğu konulardır. Din konusunda sesi daha az çıkan kesimlerimiz var. Din adamlarımızın, halkımızın dini doğru şekilde öğrenmesi için seslerini daha çok çıkarması gerekiyor. Siz yeni mezun arkadaşlarımız da dini halka doğru şekilde aktarmakla yükümlüsünüz. Eğer bunu yapmazsanız, insanlar 15 Temmuz’daki gibi dinle alakası olmayan kişilerden dini öğrenmeye çalışır. Bunlardan arınmanın yolu, topluma dini doğru aktarmaktır. Bu anlamda hem mezun olan arkadaşlarımıza hem de hocalarımıza çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sizleri bizlere emanet eden velilerinizi ve sizleri yetiştiren hocalarımızı da ayrıca kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren İlahiyat Fakültesi birincisi Elif Akdoğan, fakülte ikincisi Nuray Irmak ve fakülte üçüncüsü Emine Akdoğan’a hediye ve başarı belgeleri Rektör Yardımcısı ve Dekanı Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Mezuniyet heyecanı, öğrencilerin görev yemini etmesi ve kep atması ile sona erdi.