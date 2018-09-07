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07 Eylül 2018 09:40

OMÜ ile Tahran Üniversitesi iş birliği yapacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tahran Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

OMÜ ile Tahran Üniversitesi iş birliği yapacak

07 Eylül 2018 09:40


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı ve Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve Erasmus Ofisinden Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita ile birlikte Tahran Üniversitesi Rektörü Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi’nin davetlisi olarak 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında İran’da bir dizi ziyarette bulundu ve iş birliği anlaşmaları imzalandı.


İkili iş birliği anlaşmalarını Tahran Üniversitesi adına Rektör Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına da Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç imzaladı.



OMÜ Heyeti, İran’da veteriner ve ziraat fakültelerini ziyaret etti


Ondokuz Mayıs Üniversitesi heyeti ayrıca Tahran Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün hazırladığı Erasmus-Mundus Ortak Master programında partner olması konusunda anlaşmaya varıldı.



Rektör Bilgiç, İran’da ‘Girişimcilik’ konferansında konuştu


Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi”nde düzenlenen “4th International Conferance on Enterpreneurskip: Emphasizing Improvement of Business Environment” konferansına davetli konuşmacı olarak katılarak “The role of Enterpreneurial University towards the improvement of the business environment in Turkey” başlıklı sunusunu gerçekleştirdi.



İşletme ve girişimcilik fakülteleri iş birliği anlaşması imzaladı


Son olarak Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi ile OMÜ Bafra İşletme Fakültesi ikili işbirliği anlaşması imzaladı. Düzenlenen törende; Hacı Fevziye Arslan Bafra İşletme Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Mohammad Reza Zali anlaşmaya imza attı.




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