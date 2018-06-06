OMÜ İletişim Fakültesinde mezuniyet gururu

İletişim Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen ikinci dönem mezuniyet töreninde 145 öğrenci bu gururu yaşadı.

Mezunlar adına ilk sözü alan öğrenci temsilcisi Onur Şen ve okul birincisi Leyla Nalbant sevinçlerini ve gururlarını tüm katılımcılarla paylaştı. Konuşmalarının ardından İletişim Fakültesini birincilikle bitiren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Leyla Nalbant mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

“Kendinizi yenilemek zorundasınız”

Dekan Prof. Dr. Niyazi Usta, İletişim Fakültesi olarak genç ve başarılı bir fakülte olduklarını belirterek başladığı konuşmasında, “Öğrencilerimizin ulusal alanda birçok başarıları mevcut, bunun arkasında öğrencileri için fedakârca çalışan önemli bir eğitim kadrosu var. Huzurlarınızda kendilerineşükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili mezunlarımız elinizde şimdi diplomalarınız var. Bu diplomanızın yanında bilgi ve tecrübe olduğu kesin ama bununla yetinmemelisiniz. İletişim sektörü hem bilgi anlamında hem de teknoloji anlamında çok çabuk kendini yenileyen bir sektör, bunun için sürekli kendinizi yenilemek zorundasınız. Meslek alanında etik değerlere uymalıve algı operasyonlarına karşı dikkatli olmak zorundasınız. Ahlaklı bir meslek hayatı yaşamanızı temenni ediyorum” dedi.

“İletişim hem kolay hem zor hem rahat hem de tehlikeli bir meslektir”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sevgili öğrenciler, mezuniyet başlangıç değil hayatınızda bir dönüm noktasıdır. İletişim hem kolay hem zor hem rahat hem de tehlikeli bir meslektir. Yaşadığımız iletişim çağında sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Kendinizi sürekli geliştirerek faydalı olmanızı diliyorum. Hem öğrencilerimizi hem onları yetiştiren hocalarımızı hem de velilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Çarşamba Belediyesi Başkanı Hüseyin Dündar konuşmasında, “İkinci mezunlarımızı verdiğimiz İletişim Fakültesinin yapımında emeği geçen merhum Mustafa Kemal Güneşdoğdu’yu bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyorum. Gelişen teknolojinin, bilimin, bilişimin, tam ortasında İletişim Fakültesi mezunu olarak ilkeli, dürüst, güvenilir, emin insan olarak mesleklerini icra edeceğinize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“İletişim fakülteleri demokrasinin en önemli sacayaklarından bir tanesidir”

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise şunları söyledi: “İletişim fakültesi dünyada yasama, yürütme ve yargıdan sonra iktidarları denetleyen, kamuoyunun bir nevi denetleme aracıdır. İletişim fakülteleri demokrasinin en önemli sacayaklarından bir tanesidir. Değerli gençler özgür düşünceden, insan haklarından, laiklikten, cumhuriyetçilikten, Atatürk ilkelerinden ayrılmamanızı salık veririm. Bu değerler Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarıdır. Yaşamda ilkeli olmanızı ve mezun olduktan sonra asıl öğrenme sürecinin şimdi başladığını belirtmek isterim. Yaşam boyu entelektüel merakınızı kaybetmememizi diliyorum.”

Fakülte birincisi Leyla Nalbant, ikinci Onur Şen ve üçüncü Aliye Olgun’a ödül ve başarı belgeleri protokol tarafından takdim edildi.

Tören, protokol üyelerinin ve akademisyenlerinmezun olan öğrencilere hediye ve başarı belgelerini vermelerinin ardından, öğrencilerin mezuniyet yemini etmesive kep atılmasıyla sona erdi.

Mezuniyet törenine ayrıca; Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ünal, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz, Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, Basın İlan Kurumu Müdürü Mustafa Bayraktar, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Volkan Toptaş, ilçe protokolü, öğretim elemanları, mezunların aileleri ve davetliler katıldı.