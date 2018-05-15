OMÜ İsrail’in katliamını lanetledi

Üniversite Senatosu “İsrail’in Kudüs katliamı” gündemiyle Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in başkanlığında bugün olağanüstü toplanarak İsrail’in, Filistinlilere yönelik insanlık dışı katliamını sert bir şekilde eleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in basına duyurduğu açıklamada şu sözlere yer verildi:

“ABD uluslararası hukuku, BM kararlarını, tarihî ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Orta Doğu’da istikrarsızlık ve kaosu derinleştirmiş, terör devleti İsrail’i katliama sevk etmiştir. Bu meşum kararın Nekbe/Felaket gününün 70. yıl dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne sermektedir.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının Siyonist devlet tarafından on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret edilmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekûn biçimde dur dememesi, kabul edilebilir bir durum değildir. Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Orta Doğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil, aynı zamanda hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira ‘her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; dostlarımızın sessizliği olacaktır’.”