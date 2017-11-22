OMÜ kaliteye koşuyor

Çıkış toplantısına Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, OMÜ Kalite Komisyonu Üyeleri ile rektör danışmanları katıldı.

Çıkış toplantısında Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyeleri, gün boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda OMÜ’nün olumlu alanları ile iyileştirmeye açık alanlarına ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştılar.

OMÜ’yü değerlendiren Takım Üyeleri 4 günlük ziyaret takviminde; Tıp, Mühendislik, Eğitim Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda saha ziyaretleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Takım Üyeleri bunun yanı sıra daire başkanları, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, birim koordinatörleri, akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler ile dış paydaşlarla da yüz yüze görüşmelerde bulundu.

“Kalite sistemine ilişkin çalışmalar devam edecek”

Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyeleri 4 günlük süreçte; OMÜ’nün kalite güvence sistemi, kurum vizyon ve misyonu, web sayfası, yönetişim sistemi ve kurumsal karar alma süreci ile toplumsal fayda ve katkısı gibi başlıklarda, gelinen aşama ile hâlihazırdaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç süreç boyunca titiz ve yoğun bir çalışma ortaya koyan Takım Üyelerine şükranlarını sunarken üst yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana OMÜ ailesi olarak kalite odaklı bir yönetim anlayışı ve yaklaşımıyla yeni ve yenilikçi girişimlerde bulunduklarını ve kalite sistemine ilişkin çalışmaların aynı özveri ve titizlikle devam edeceğini söyledi.

Çıkış toplantısı sonunda soru-cevap bölümü gerçekleşti. Toplantının sonrasında katılımcılar hatıra fotoğrafı da çektirdi.