OMÜ kayıtlara hazır

Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) de kayıtlar için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yeni kurulan Samsun Üniversitesinde ise ilk kayıt heyecanı yaşanacak.

Üniversiteye kayıtlar 3 Eylül’de başlayacak, 7 Eylül’de sona erecek. E-kayıt üzerinden yaptıracak öğrenciler ise 3-5 Eylül tarihleri arasında işlemlerini kazandıkları üniversiteye gelmeden E-Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrencilerin daha sonra herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için üniversitelerin web sitelerinde yayınlanan “Kesin Kayıt Kılavuzları”nı mutlaka incelemeleri ve kayıtların da burada belirtilen şartlara göre yapılması gerekiyor.

OMÜ ve Samsun Üniversitesi kayıtları OMÜ Yaşam Merkezi’nde yapılıyor

YKS sonuçlarına göre OMÜ veya Samsun Üniversitesindeki bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül tarihleri arasında Atakum ilçesinde OMÜ Merkez Kampüsü’nde yer alan OMÜ Yaşam Merkezi’nde oluşturulan “Kayıt Merkezi”nde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-Devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler. Elektronik kayda özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecek.

Hangi belgeler gerekli?

Kayıt sırasında aşağıda isimleri yer alan okullar dışında kalan tüm fakülte ve meslek yüksekokulları için belge istenmeyecek. OMÜ Yaşam Merkezi’nde oluşturulan kayıt merkezinde kayıt işlemleri 30 saniye gibi kısa bir sürede tamamlanacak.

Bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesine açılan öğrenci kontenjanı 9 bin 713 kişi oldu. Ayrıca 541 öğrenci de dikey geçiş yerleştirmeleri ile OMÜ’ye kayıt yaptırma hakkı kazandı. Samsun Üniversitesinin kontenjanı 508 kişi olurken, 15 de dikey geçiş yerleştirmeleri ile öğrenci gelecek.

Kayıt sırasında istenen belgeler ve kayıt merkezleri

İsimleri yer alan okullar için gerekli evraklar OMÜ web sitesinde duyurulan “Kesin Kayıt Kılavuzları”nda yer alıyor. Kayıtlar sırasında belge istenen fakülte ve yüksekokullar; Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı. Üç okulun kayıtları OMÜ Yaşam Merkezi’nde yapılacak.

Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümü, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin tüm bölümler için kayıt işlemleri ise OMÜ AKM karşısında yer alan Öğrenci Bürosu’nda gerçekleştirilecek. Devlet Konservatuvarı Geleneksek Türk Müzikleri Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-Seramik Cam ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü (Grafik Anasanat Dalı) kayıtları ise okullarında yapılacak.

Öğrenci kesin kayıt işlemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakum ilçesindeki Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Yaşam Merkezi’nde oluşturulan kayıt merkezinde yerine getirilecek. 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak kesin kayıt için il dışından gelecek olan öğrenciler, Öğrenci Konseyi ve üniversite görevlilerince otobüs terminalinde karşılanacak ve kayıt merkezine taşınacak. ?