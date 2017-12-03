OMÜ KBB ve Göz Servisleri yeni haliyle hizmete açıldı

Proje kapsamında yenilenen Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Göz Hastalıkları Servisleri, yeniden tefriş edilerek tam kapasite ve kalite ile hastaların hizmetine hazır hale geldi.

Proje kapsamında, 12’si Kulak Burun Boğaz, 13’ü Göz Hastalıkları Servisinden olmak üzere toplam 25 hasta odası, 3 adet doktor odası yeniden tefriş edildi ve 45 adet de yeni hasta yatağı Tıp Fakültesi Hastanesine kazandırıldı. Açılış töreni, SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç’in açılış konuşmasıyla başladı. Projeye emek veren herkese teşekkürlerini sunan Savaş Gömeç "Bu projeyle, insanın fıtratında olan iyiliğin genç iş adamlarımızda da olup olmadığını deneme ve onları böyle güzel bir şeye yönlendirme fırsatını yakalamış olduk. Bu fırsatı bize veren başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ve değerli Rektör Yardımcılarına, hayırda bulunan herkes adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Gömeç: "Hastane için küçük ama bizim için büyük bir adım"

Verdikleri desteğin büyük bir hastane olan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi için küçük ama SAMGİAD için büyük bir adım olduğunu ifade eden Başkan Gömeç "Bizim için önemli olan bu çalışmanın manevi hazzını yaşamaktı. Bu açıdan proje yerini buldu. Bugün de aramızda bulunan ve projemize destek veren değerli büyüğümüz Haydar Öztekin’i bu hastanede yatarken ziyaret etmiştik. Kendisi hastanedeki bazı şartların iyileştirilmesi için her şeyi devletten beklemeden elimizi taşın altına koymamız gerektiğini söyledi. Bu projeye vesile olan kendisidir. Biz de hayırseverlerimizin ve dernek üyelerimizin katkılarıyla, Rektör Hocamızın da çalışmaları takibiyle bu işin altından kalktık. Allah nicelerini yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Sancak: "Son yıllarda yapılan ataklarla Türkiye’nin önemli bir sağlık merkezi olduk"

Sağlık ve Uygulama Merkezi (SUVAM) Müdürü Prof. Dr. Recep Sancak ise OMÜ’nün sadece şehir ve bölge üniversitesi olmadığını, Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer aldığını belirterek "OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi son zamanlarda, başka ülkelerdeki hastaların yaptığı başvurularla da uluslararası bir düzeye kavuşmuş bulunmaktadır. Hastanemiz son yıllarda yaptığı ataklarla Türkiye’nin önemli bir sağlık merkezi haline gelmiştir" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Hastanesinin çalışanları, imkanları ve faaliyetleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Recep Sancak, hastanenin ve OMÜ’nün hasta hizmetinde ilerleme kaydettiğini söyledi. 135 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesinin yüzde 70 oranda faaliyete geçtiğini ve 5 yıldızlı otel kapasitesinde hizmet verecek Havza Rehabilitasyon Merkezinin de çok yakında hizmete açılacağını hatırlatan Recep Sancak, SAMGİAD’a ve projeye katkı sunan herkese, hastane adına teşekkür etti.

Bilgiç: "Servislerimiz en yüksek kalite ile hizmet verecek"

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin iyi imkanlara sahip güvenilir bir hastane olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Halkımızın son zamanlarda alıştığı hizmet kalitesini yakalama konusundaki eksikliklerimizi gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Bugün bu çalışmalardan biri olan Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları Servislerinin açılışındayız. Bizim desteklerimizle ve genç iş adamlarımızın gösterdikleri örnek olacak bir çalışmayla bu servislerimiz yeniden tefriş edildi. İnşallah bundan sonra bu servislerimiz en yüksek kalite ile hizmetlerini gerçekleştirecektir" dedi.

Bilgiç: "Hastanemiz her türlü hizmeti ücretsiz veriyor"

OMÜ’nün sağlık alanında yaptığı çalışmalarda, en iyi cihazlarla en kaliteli hizmeti vermeyi amaçladığının altını çizen Rektör Sait Bilgiç "Sağlık alanında hemen hemen her türlü hizmeti veren bir hastanemiz var. Ayrıca Müdürümüzün de belirttiği gibi Onkoloji Hastanemiz de yeni açıldı. Oradaki cihazlarla SGK’lı hastalarımız, yaklaşık 60 bin TL tutarındaki tetkik ve tedavi hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı bulabiliyor. Hayır yapmak kalıcıdır. Hayır yapanlara daha büyük hayırlar nasip olmasını diliyorum. Başta SAMGİAD Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere Haydar Öztekin Bey’e de teşekkür ederim. Yenilenen servislerimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Sait Bilgiç ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç’e ve projeye katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür belgesi ve fidan sertifikası takdim eti. Tefriş edilen Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları Servislerinin açılışının yapılıp gezilmesinin ardından verilen kokteyl ile tören sona erdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları Servislerinin açılış törenine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, OMÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi (SUVAM) Müdürü Prof. Dr. Recep Sancak, SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Terzi, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları, SAMGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, hayırseverler ve akademisyenler katıldı.