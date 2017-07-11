OMÜ, Külliyede 15 Temmuz sergisi açacak

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker, sergiyle ilgili açıklama yaptı. Eker, “Birlik ve beraberliğin koşulsuzluğuna bütünlük karakteri ile cevap veren bir inancın ve kültürün fertleri olarak milletimiz, bir yıl önce sinsi ve hain planlara ve ittifaklara karşı direncin de sembolü olarak bir ihanet teşebbüsüne kahramanca cevap verdi. Mücadele ve dolayısıyla mücadele timsali Türk milleti, kahramanlık destanında acı kayıplar yaşadı. Bu vesileyle şühedaya kucak açan toprağımızı her zaman ve koşulda savunacağımızın bir diğer göstergesi ve toplumsal belleğimizin müşahhas emaresi olarak sanat, vefamızın paylaşımı ve müessiri olarak yeniden eserleşmiş bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 2016 Ağustos ayından itibaren planladığımız ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik’ temalı sergi hazırlığımız için fakültemizden sekiz (8) öğretim üyesi ve diğer üniversitelerden de altı (6) öğretim üyesi 32 adet yağlı boya tablo, 1 adet deri minyatür çalışma ve 43 afiş tasarım olmak üzere toplam 76 adet sanat eseri-tasarım gerçekleştirmişlerdir” dedi.

Prof. Dr. Metin Eker, bu sergiye destek verenlere teşekkür etti.