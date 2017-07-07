OMÜ mezunları 3. kez buluştu

"Mezunlar buluşmasında geçen yıla göre çok yol kat ettik"

Açılış konuşmalarıyla başlayan davette konuşan Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, çalışmalarının meyvesini görme fırsatını sunan başta yönetim olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu mezunlar buluşması henüz emekleme aşamasında. Ama geçen yılki atmosferle kıyaslandığında bu yıl gerçekten çok yol kat ettiğimizi görüyorum. Bundan sonra daha çok katılımla, daha iyilerini yapacağız” dedi.

"OMÜ’nün benim için ayrı bir yeri var"

1992 yılında Barcelona’da düzenlenen olimpiyatlarda judo dalında bronz madalya kazanarak hem Türkiye’yi hem de OMÜ’yü gururlandıran OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Hülya Şenyurt, "OMÜ’nün ben de ayrı bir yeri var. Aktif bir sporcu için uygun bir ortam olmadığından ODTÜ’de eğitimime devam edemedim. OMÜ’yü tercih ettiğimde ise doğru adrese geldiğimi fark ettim. Akademisyenlerle öğrencilerle hepimiz bir aile gibiydik" diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaya devam ettiğini ifade eden Hülya Şenyurt, OMÜ’nün kendisine kattığı değerleri meslekte devam ettirdiğini sözlerine ekledi.

"Üniversitenin değeri mezunların marka değerine katkı sağlıyor"

OMÜ Ziraat Fakültesinde tarım ekonomisi alanında yüksek lisansını tamamlayan iş adamı Eren Günhan Ulusoy da üniversitenin değerinin mezunların marka değerine katkı sağladığının altını çizdi. Ulusoy, "OMÜ Karadeniz’in markasıdır. Fakat mezunlar kariyerlerinde OMÜ’ye ne kadar sahip çıkarsa OMÜ o kadar çok değerini arttıracak ve Türkiye markası haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

"OMÜ’nün bana kazandırdıklarını katıldığım her ortamda anlatıyorum"

Uzmanlığını OMÜ Estetik Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalında yapan FBM Tıp Merkezi kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş, Samsun’da doğacak, uluslararası ölçekte iş yapacak bir merkez açmak amacıyla çıktığı yolda 4 ayrı ülkede de merkez açarak amacına büyük ölçüde ulaştığını ifade etti. OMÜ’de aldığı eğitimden ve edindiği tecrübelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayati Akbaş, "OMÜ’nün bana kazandırdıklarını yazılarımda, makalelerimde, televizyon programlarında, katıldığım her ortamda da sık sık anlatıyorum. Çünkü bununla yükümlüyüz” açıklamasını yaptı.

"Üniversitenin başarısının ölçütü yetiştirdiği insandır"

Üniversitenin başarısının, ürünlerinin en değerli parçası yetiştirdiği insanla ölçüldüğüne vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, "Nasıl ki, öğrencilerin başarısını yükseltmek bize düşen bir görevse mezunlarımızın görevi de mesleki başarılarla üniversitemizin marka değerini yükseltmektir" şeklinde konuştu.

"Mezunu olmaktan gurur duyacağınız bir üniversite için çalışıyoruz"

Rektör adaylığı dönemindeki sloganının "Mezunu olmaktan gurur duyacağınız üniversite" olduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç, "Biz hem mezunlarımızın hem de mensuplarımızın OMÜ’den gurur duymasını istiyoruz. Bunun için de herkesin huzurlu, güvenli ve adaletli bir ortamda çalışması için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

"Mezun ağını genişleterek güçlü iş birlikleri kurmalıyız"

Mezunların birbiriyle iletişimini ve bir araya gelmesini çok önemsediğini belirten Prof. Dr. Sait Bilgiç, bugüne kadar yaklaşık 148 bin mezun veren OMÜ’de, mezunlar örgütlenmesinin daha geniş katılımla daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünyada ve Türkiye’de öne çıkmış, gelişmiş üniversitelere baktığımızda mezunlarının üniversiteleriyle bağlarını koparmadıklarını, hem maddi hem de manevi olarak büyük destek verdiklerini görüyoruz. Bizim de bu konudaki eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor. Lütfen mezun kartlarınızı doldurarak hem bilgilerinizi güncelleyin hem de diğer mezunların aramıza katılmasını sağlayarak ağın genişlemesine katkıda bulunun. Bu ağ ile çok güçlü iş birlikleri doğacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından yemek ikramına geçilen davette Karadeniz Müzik Orkestrası, dinleyenleri hem keyiflendirdi hem de eğlendirdi.

Hoşkadem’de gerçekleşen davete ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, akademisyenler ve OMÜ personeli katıldı.