OMÜ Mimarlık Dekanı Oktay’a İtalya’da önemli görev

Dr. Derya Oktay, İtalya’daki ’Building Beauty’ Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nın danışma kurulu üyesi olarak görev alacak.

Dekan Oktay, mimarlık biliminin öncülerinden Christopher Alexander’ın (Emeritus Prof., University of California- Berkeley) ekoloji ve insan odaklı yaklaşımı çerçevesinde eşi ve çalışma arkadaşları tarafından kurgulanan ve çoğunluğu ABD’den saygın bir uluslararası akademisyen grubunun katkılarıyla sürdürülen ’Building Beauty’ Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nın danışma kurulu üyesi olarak davet edildi.

Alexander temelli program, İtalya’nın tarihi ve doğasıyla özgün bir çevre sunan Sorrento kentindeki Sant’Anna Enstitüsünde gerçekleştirilirken Prof. Dr. Oktay bu sıra dışı programda belli zamanlarda eğitici ve jüri üyesi olarak da görev yapacak.