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30 Temmuz 2018 11:07

OMÜ Mimarlık Dekanı Oktay’a İtalya’da önemli görev

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.

OMÜ Mimarlık Dekanı Oktay’a İtalya’da önemli görev

30 Temmuz 2018 11:07

Dr. Derya Oktay, İtalya’daki ’Building Beauty’ Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nın danışma kurulu üyesi olarak görev alacak.


Dekan Oktay, mimarlık biliminin öncülerinden Christopher Alexander’ın (Emeritus Prof., University of California- Berkeley) ekoloji ve insan odaklı yaklaşımı çerçevesinde eşi ve çalışma arkadaşları tarafından kurgulanan ve çoğunluğu ABD’den saygın bir uluslararası akademisyen grubunun katkılarıyla sürdürülen ’Building Beauty’ Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nın danışma kurulu üyesi olarak davet edildi.


Alexander temelli program, İtalya’nın tarihi ve doğasıyla özgün bir çevre sunan Sorrento kentindeki Sant’Anna Enstitüsünde gerçekleştirilirken Prof. Dr. Oktay bu sıra dışı programda belli zamanlarda eğitici ve jüri üyesi olarak da görev yapacak.




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