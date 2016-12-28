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28 Aralık 2016 11:20

OMÜ mobil uygulaması yenilendi

OMÜ mobil uygulaması yenilendi

28 Aralık 2016 11:20

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin(OMÜ) mobil uygulaması yenilendi. Öğrenci, öğretim elemanları ve genel kullanıcılar için hazırlanan uygulama önemli yenilikler içeriyor.
Mobil uygulama, App Store ve Google Play marketlerinde “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mobil Uygulama” şeklinde aratılarak indirilebilir.
Uygulama üzerinde, Rektörlük Bilgilendirme, Haberler, Duyurular, Etkinlikler, Sosyal Ağlar (Twitter, Facebook, Youtube), Öğrenci Bilgi Sistemi, Yemek Menüsü gibi içerikleri barındırıyor.
Mobil uygulamayı indiren öğrenciler, notları, transkript, ders programı ve sınav programına cep telefonları veya tabletlerinden kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Öğretim elemanları da öğrencileriyle ilgili bilgilere aynı sistem üzerinden erişebiliyor.
Haftalık yemek menüsü de yine yeni mobil uygulamada erişilen içeriklerden birini oluşturuyor.
Uygulama sahipleri duyurular, haberler ve üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerden en hızlı şekilde haberdar olabilecekler.



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