OMÜ Nöroimmünoloji Laboratuvarı, Türkiye ve komşu ülkelerin hizmetinde

Dr. Murat Terzi, amaçlarının Nöroimmünoloji Laboratuvarını Türkiye ve bu laboratuvardan yararlanabilecek tüm komşu ülkelerin hizmetine sunmak olduğunu söyledi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroimmünoloji Araştırma Laboratuvarının Eylül 2017’den itibaren üniversitede hizmet vermeye başladığını hatırlatan Prof. Dr. Murat Terzi, “Nöroimmünoloji Laboratuvarında bağışıklık sistemi ile ilişkili olan bazı nörolojik hastalıkların tanısına yönelik incelemeler yapılmaktadır. Türkiye’de oldukça nadir olan bu laboratuvarda, beyin, omurilik ve vücudumuzdaki sinirlerin etkilenmesi ile seyredebilen farklı bazı nörolojik hastalıkların tanısına yönelik incelemeler yapılmaktadır. Bu tanılarda şüphe olunan hastaların kan ve beyin omurilik sıvısı (BOS) (Bel suyu) örnekleri bu laboratuvarda analiz edilebilmekte ve tanı sürecinde destek sağlanmaktadır. Bazı tümörlerin sinir hücrelerini etkilemesi ve daha tümör ortaya çıkmadan bu etkilenmeye bağlı olarak görülen bazı nörolojik hastalıkların tanısında paraneoplazi paneli dediğimiz bir inceleme yapılabilmektedir. Yine bilinç değişikliği ve epileptik nöbetlerin görülebildiği ve tanı güçlüğü olabilen bazı nörolojik hastalıklarda otoimmün ensefalit paneli, el ve ayak sinirlerinde hasarlanmanın olduğu ve bu hasara neden olan etkenin tam bilinemediği durumlarda antigangliosid paneli dediğimiz bir inceleme laboratuvarımızda çalışılabilmektedir” bilgilerini verdi.

Multipl skleroz, adem ve devic hastalığı olarak bilinen nörolojik hastaların tanısına yönelik olarak kan ve bel suyu olarak bilinen BOS örneklerinde incelemelerin laboratuvarlarında yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Murat Terzi, “Laboratuvarımızda örnekler bize ulaştıktan sonra yaklaşık 10 gün içerisinde analiz edilip sonuçlanmaktadır. Bize gönderilen numune örnekleri, hasta onam formları olması halinde laboratuvar protokol numarası ile -80 derecede muhafaza edilmektedir. Laboratuvarda sonuç vermek dışında geniş bir veri bankası yer almaktadır. Bu laboratuvarda isteyen araştırmacı gerekli izin ve etik onaylar alındıktan sonra araştırma yapabilecektir. Amacımız hem sonuç hem de araştırma laboratuvarı olarak hizmet vermektir” diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Terzi açıklamasını şöyle tamamladı: “Nöroimmünoloji Laboratuvarının Samsun ve Türkiye’deki tüm illerde tanı sorunu olan nörolojik hastalıkların tanısına önemli katkı sağlayacağı ve bu alanda çalışma yapmak isteyen ilgili tüm akademisyenlerle başarılı akademik çalışmalar yapacağı düşüncesindeyiz. Amacımız bu laboratuvarı Türkiye ve bu laboratuvardan yararlanabilecek tüm komşu ülkelerin hizmetine sunmaktır.”