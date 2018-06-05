OMÜ Öğrenci Konseyinden iftar

OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezinde düzenlenen iftar organizasyonuna Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık bine yakın öğrencinin iftar yaptığı buluşmada konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, “OMÜ Öğrenci Konseyi olarak bugüne kadar daima öğrenci arkadaşlarımız için sosyal ve kültürel birçok program yapmaya çalıştık. Rahmetin, huzurun, bereketin adı olan Ramazan ayında aynı sofrada birlik beraberlik içinde OMÜ öğrencileri olarak buluşturan Allah’a hamdolsun. 4 gün boyunca sürecek iftarımıza hem kıymetli hocalarımız hem de öğrenci arkadaşlarımız davetlidir. Desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi ve OMÜ Rektörlüğümüze teşekkür ederim” dedi.

Öğrenci Konseyinin Kurupelit kampüsündeki iftar organizasyonu 7 Haziran Perşembe güne kadar devam edecek.