OMÜ öğrencileri dünya şampiyonu oldu

İtalya-Venedik'te yapılan ve 82 ülkenin katıldığı Kick Boks Bayan Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, dünya 1.'si ve 2.'si oldu.

İlkadım Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hamide Yavuz (52 kg) gençler “full kontak” branşında dünya şampiyonu ve Reaksiyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Taşdemir (48 kg) ise “low kick” branşında dünya ikincisi oldu.

Büyük bir başarıya imza atan öğrencileri makamında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak kendilerine üniversitenin hediyelerini takdim etti. Şampiyon öğrenciler de Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e kick boks tişörtü hediye ettiler.

Ziyarete, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Yalçın Taşmektepligil, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile sporcuların antrenörleri Fatih Karagül de eşlik etti.