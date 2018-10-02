OMÜ Sağlık MYO Dünya Yaşlılar Günü'nü etkinliklerle kutladı

1 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Piazza AVM'de “Yaşlılar Günü Etkinliği” düzenlendi.

Etkinlik; Sağlık MYO öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, Öğr. Gör. Mükerrem Kabataş Yıldız, Öğr. Gör. Hayrettin Katipoğlu, Öğr. Gör. Sibel Yücetürk, Öğr. Mehmet Mustafa Tilekli ile Yaşlı Bakımı Programı öğrencilerinin paydaşlığında gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında yaşlı bakımının önemi, aktif yaşlanma, yaşlılıkta beslenme, yaşlılıkta doğru gözlük kullanımı konularında yaşlılara açıklamalar yapılırken, konuyla ilgili broşürler dağıtıldı ve yaşlılarla sohbet edildi. Yine etkinlik çerçevesinde yaşlılara yönelik vücut analizi yapıldı.

“En büyük hazinemiz yaşlılarımıza huzur içerisinde sağlıklı ömürler diliyoruz”

Sağlık MYO, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne dair şu mesajı paylaştı:

“65 yaş üstü kişilere yönelik sağlık hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 1990 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü bağlamında, toplumumuzun bu günlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan, en büyük hazinemiz yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine huzur içerisinde sağlıklı ömürler diliyor, ellerinden öpüyoruz.”

“2017 itibariyle yaşlı nüfus 7 milyona yakın”

Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte tıptaki yeni buluşlar, bireyin kendine ve yaşamına daha fazla değer vermesi, insan ömrünün uzamasına yol açmıştır ve dünyada 65 yaş ve üzerindeki insanların sayısı hızla artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken son beş yılda yüzde 17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi olmuştur. Yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2 olacağı öngörülüyor.