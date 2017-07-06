OMÜ Senatosundan 15 Temmuz bildirisi

OMÜ Senatosu, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç önderliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rektörlük binasında toplanarak ortak bir bildiri hazırladı.

Senato üyelerinin ortak hazırladığı bildiriyi okuyan Prof. Dr. Sait Bilgiç, “15 Temmuz darbe girişimi Cumhuriyet tarihinde benzeri olmayan, devlet içinde yapılanmış bir terör örgütünün, milleti korumak için kendilerine emanet edilen araç ve silahlarla devleti ele geçirme çabasının en somut örneğidir. FETÖ/PDY terör örgütü, Cumhuriyet tarihinin son 50 yıllık sürecinde dini söylemleri kullanarak devşirdiği takipçileri ile devletin tüm kurumlarına sızmıştır. 1980’lerden itibaren örgütleşmeye başlayan bu grup, sivil görünümlü kimliğinden kopmuş ve 15 Temmuz gecesi terörist bir örgüt olarak katliama girişmiştir. Ülkemizin demokrasisini temsil eden Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi makamı başta olmak üzere masum halka yapılan saldırılarla esasında topyekun bir millet sindirilmeye ve diz çöktürülmeye çalışılmıştır. Ancak 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan bu meş’um darbe girişimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tavrı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin partiler üstü mutabakatı ve bu makamların meşruiyet kaynağı olan aziz milletimizin destansı direnişi ile akamete uğratılmıştır. Milletimizin o gece sergilediği tavır, aynı gaye doğrultusunda yüreklerin topyekun birlikte attıkça neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş ve Türk milletinin, demokratik yollarla tecelli etmiş olan iradesini koruma pahasına neleri göze alabileceğinin de en güzel timsali olmuştur” dedi.

“Bizler, yeni yetişen genç dimağların bir daha bu tür örgütlerin ve illegal yapılanmaların hedefi olmaması için çalışacağız”

Aynı olayların bir daha yaşanmaması için üniversitelerin kararlı bir şekilde çalışması gerektiğinin altını çizen Sait Bilgiç, “Yaşanan acı olayın ardından milletimizin kahramanlık destanı olarak tarihteki yerini alan 15 Temmuz, ‘Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ ilan edilmiştir. Zira bu gün, tanklara, toplara, uçaklara, bombalara karşı dahi olsa demokratik refleksimizin ne denli güçlü olduğunun kayıt altına alındığı tarihi bir vesikadır. 15 Temmuz direnişi, halkın devletine, demokrasisine, özgürlüğüne ve istikbaline sahip çıkması açısından parlak bir zafer olarak tarihteki yerini alırken, istiklal ve istikbalimize dair bundan böyle oluşabilecek tüm riskleri bertaraf etme noktasında yeniden düşünmemiz açısından da ayrıca önemlidir. Özellikle üniversiteler olarak bizler, yeni yetişen genç dimağların bir daha bu tür örgütlerin ve illegal yapılanmaların hedefi olmaması için aklın, bilimin, ahlakın ve vicdanın ışığında daha güçlü ve azimli bir şekilde çalışma konusunda kararlılığımızı bir kere daha teyit ediyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz ruhunu OMÜ’de her zaman canlı tutacaklarını ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak, vatanımızın ve devletimizin bekası, milletimizin refah ve mutluluğu için temel hak ve özgürlüklerden taviz vermeden bu şer odaklarına karşı mücadelemizi hukuk çerçevesinde sürdüreceğimizi ve 15 Temmuz ruhunu üniversitemizde herdaim canlı tutacağımızı özellikle ifade ediyoruz. Bu vesile ile bir daha 15 Temmuz’ların yaşanmaması için; 15 Temmuz’u unutmayalım ve unutturmayalım, çağrısını yineleyerek; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutluyor, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, vatanını canından aziz bilen gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.”

Program, bildirinin okunmasının ardından 15 Temmuz şehitlerinin resimlerinin gösterimi ile son buldu.