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16 Ağustos 2018 17:24

OMÜ Senatosundan ABD’ye kınama

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Senatosu, ABD yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız yargısına müdahale etme çabasını ve uluslararası ticaret hukuku teamüllerini hiçe sayarak gerçekleştirmeye çalıştığı ekonomik baskıyı şiddetle kınadığını ve reddettiğini açıkladı.

OMÜ Senatosundan ABD’ye kınama

16 Ağustos 2018 17:24


OMÜ Senatosu, Amerika’nın Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşa karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Son günlerde Türkiye-ABD ilişkileri hiç arzu edilmeyecek gerilimli bir seyir izlemektedir. ABD yönetimi, diplomatik teamüllere uymayan bir ısrarla bu gerilimi sürekli artırmaktadır. Diplomatik ve siyasi baskı araçları yanında ekonomik baskı araçlarını da uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kullanan ABD yönetiminin bu tutumu, ekonomimizde geçici dalgalanmalara sebep olmaktadır. Kur seviyesindeki aşırı hareketlerin Türkiye’nin ekonomik göstergeleriyle uyumlu olmadığı ve Türkiye’nin ekonomik potansiyelini yansıtmadığı açıktır. Türkiye’nin serbest piyasa ve uluslararası hukuk kurallarına uygun bir biçimde alacağı tedbirler ile bu zorlukların üstesinden geleceğine inancımız tamdır. Türkiye ve ABD, son 70 yılı yakın müttefiklik olmak üzere, ilişkileri uzun yıllara dayanan iki devlettir. Bu süreçte, ambargoya kadar varan gerginlikler dahi yaşanmış olmasına rağmen, her seferinde iki ülkenin devlet aklı bu sorunların üstesinden gelmiştir. Bugün de Türkiye ve ABD’nin eşit seviyede muhataplar olarak aralarındaki sorunları çözmede başarılı olacaklarına inancımızı korumak istiyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu olarak; ABD yönetiminin, hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel hukuk normlarına riayet eden egemen bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız yargısına müdahale etme çabasını ve uluslararası ticaret hukuku teamüllerini hiçe sayarak gerçekleştirmeye çalıştığı ekonomik baskıyı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kısa vadede kaynaklarını tasarruflu kullanarak, uzun vadede ise bütün gücünü Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak araştırma geliştirme çalışmalarına yönlendirerek sürece katkı sağlamaya devam edecektir.”




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