OMÜ Tanıtım Günleri ve Uluslararası Öğrenci Buluşması

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin her yıl düzenlediği ve geleneksel hâle gelen Üniversite Tanıtım Günleri’nin 13’üncüsü Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. OMÜ’nün tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerinin stant açarak katılımcıları ağırladığı etkinlikte, yabancı ülkelerde yaşayan öğrencilerin kurdukları stantlar da vatandaşların ilgi odağı oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, katılımcılar yabancı öğrencilerin kendi yörelerine ait gıdaları ve kıyafetleri inceleyerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

“3 bin 500’ün üzerinde yabancı uyruklu öğrencimiz var”

Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı ve OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik’in ardından konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 3 bin 500’ün üzerinde uluslararası öğrencinin olduğunu açıkladı. Bilgiç, “OMÜ Türkiye’deki üniversiteler içerisinde uluslararası öğrenci sayısı bakımından en önde yer alan üniversitelerden birisidir. Geçen yıl itibariyle eğitim ihracatında OMÜ ikincilik ödülünü aldı. 104 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin içerisinde bulunduğu ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’na biz de ayrıca Üniversite Tanıtım Günleri’ni katarak, buradaki bu güzel tablonun oluşmasını sağlayalım diye düşündük. 104 ayrı ülkeden öğrencilerimiz kendi ülkelerine ait kültürlerini tanıtırken, bir yandan da üniversitemizi tanımak için gelen lise öğrencileri ve aileleriyle de buluşmuş oldular” dedi.

“Dünya 5’ten büyüktür”

Öğrenci buluşmasında hep birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İnşallah bu öğrencilerimiz gittikleri ülkelerde Türkiye’nin misafirperverliğini anlatacaklar. Samsun’da uluslararası öğrencilerin daha da artacağı düşüncesindeyim. Burada 104 ülkeden öğrenci var ve bu da Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü doğruluyor” diye konuştu.

“Türkiye, nitelikli ve kaliteli eğitim almak isteyenlerin öncelikli tercih ettiği bir ülke”

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Üniversitemizin kazandığı uluslararası kimlik, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde o güçlü iddiasını bilimsel zeminle güçlendirecek ve inşallah daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır. 4 bine yakın uluslararası öğrenciden bahsediyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitemiz bugün köklü bir mazi demektir. Güçlü bir hafıza demektir. Bugün, büyük bir müjdeli haberimiz var. İnşallah üniversitemize kardeş bir üniversite daha gelecek. Samsun Üniversitemizin de kuruluşuyla birlikte, üniversitelerimizin şehrimize katacağı değer daha da artacaktır. Bizler bugün bu medeniyetin temsilcileri olarak, bizler bu ecdadın torunları olarak, gördüğümüz bu manzaradan dolayı büyük mutluluk içerisindeyiz. Türkiye artık sadece güvenilir bir liman değil. Türkiye sadece ülkesindeki savaştan kaçanların sığındığı bir ülke değil, aynı zamanda nitelikli ve kaliteli eğitim almak isteyenlerin de öncelikli tercihlerinden biridir. O yüzden genç arkadaşlarım bugün çok doğru bir yerdeler” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Türkiye’de bu işi en iyi yapanlardan biri Ortadoğu Teknik Üniversitesidir. Artık bundan sonra da OMÜ yeni gelecek kardeş üniversiteyle birlikte, bu işi yapan uluslararası üniversiteler olarak Türkiye’deki yerlerini alacaklardır. Buraya gelen öğrencilerimiz neden OMÜ’yü tercih ediyor diye bakıldığında şüphesiz ki, üniversitemizin akademik alandaki başarıları, Samsun’un huzuru ve güzelliği onları buraya çağırıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Açılışın ardından protokol, uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerini tanıttıkları stantları ve Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakültelerin tanıtım stantlarını gezdi. OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri Havvanur Yazıcı ve Elif Ocakverdi çizmiş oldukları karakalem portrelerini Vali Kaymak ve Çiğdem Karaaslan’a takdim ettiler.

Yoğun ilgi gören ve renkli görüntülere sahne olan etkinlik yarın sona erecek.