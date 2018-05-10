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10 Mayıs 2018 13:41

OMÜ, THE Gelişen Ekonomiler Üniversite Sıralamasında ilk kez listede

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararası değerlendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2018 Gelişen Ekonomiler Üniversite Sıralamasında” ilk defa listeye girdi.

OMÜ, THE Gelişen Ekonomiler Üniversite Sıralamasında ilk kez listede

10 Mayıs 2018 13:41


THE Gelişen Ekonomiler Üniversite Sıralamasında değerlendirmeye aldığı 50 ülkedeki üniversiteler arasından, 42 ülkedeki 378 üniversiteyi sıralamaya layık gördü. OMÜ, değerlendirmeye alınan Türkiye’den 22 üniversite ile birlikte listeye girerek 351+. sırada yer aldı.



Değerli bir başarı


THE çalışmalarında gelişen ekonomiler olarak sınıflandırılan 50 ülkenin üniversitelerini değerlendirdi. Değerlendirmeye alınan bu ülkelerden sadece 42 ülkedeki üniversitelerden 378 tanesi sıralamaya girebildi. OMÜ’nün ‘en iyi araştırma odaklı üniversiteler’ sıralamasında yer bulması son derece değerlidir.



Sıralama nasıl belirlendi?


THE Dünya Üniversite Sıralamaları ile aynı 13 performans göstergesini kullanarak, her bir üniversitenin öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünümden oluşan ana görevlerindeki güçlü yanlarını inceledi. Bu sıralamada kullanılan metodolojide gelişen ekonomilerdeki üniversitelerin gelişim önceliklerini ve ayırt edici özelliklerini daha iyi yansıtmak için üniversitelerin sanayi ile olan bağlantılarına ve uluslararası görünümüne daha fazla ağırlık verildi.




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