OMÜ Tıp Fakültesinin acı kaybı

Dr. Mehmet Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı fuaye alanında düzenlenen törende konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdeviren şehir dışında olduğu için törene katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in taziyelerini ilettikten sonra “5 Mayıs 1961 doğumlu Doç. Dr. Kurt 23 Ocak 1997 tarihinde OMÜ Farmakoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış ve fakültemize 21 seneyi aşkın hizmet etmiştir. Sessiz, sakin, uyumlu kişiliğiyle takdir toplayan ve kimse ile problemi olmayan hocamıza Allah’tan rahmet, sevenlerine de sabırlar diliyoruz” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran da Kurt’un ailesine, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek sakin, uyumlu ve uzlaştırıcı yapısıyla dikkat çeken Kurt’un Tıp Fakültesine önemli hizmetleri ve emeklerinin olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak ve Farmakoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Doç. Dr. Sırrı Bilge’nin yaptığı veda konuşmalarının ardından toplu olarak dua okundu ve helallik alındı.

Törenin ardından Kurt’un naaşı Samsun TOKİ Pelitköy Camisinde kılınan ikindi namazından sonra Pelitköy Mezarlığına defnedildi.

Törene ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, akademik, idari personeller, ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm sevenleri katıldı.