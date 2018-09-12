OMÜ Tıp Fakültesinin başarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İngilizce Tıp Dönem İkincisi olarak mezun olan Yasin Yaraşır, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS) Türkiye ikincisi oldu.
Her Tıp Fakültesi öğrencisinin hedefi olan, Ağustos ayında yapılan ve 15 bin doktorun katıldığı TUS'da Yasin Yaraşır, 78,98 puan alarak Türkiye ikincisi oldu. Toplam 240 sorunun sorulduğu sınavda 223 soruyu doğru cevaplayan Yasin Yaraşır'ın Radyoloji alanında uzmanlık yapmak istediği öğrenildi.