OMÜ Tıp Fakültesinin başarısı

Her Tıp Fakültesi öğrencisinin hedefi olan, Ağustos ayında yapılan ve 15 bin doktorun katıldığı TUS'da Yasin Yaraşır, 78,98 puan alarak Türkiye ikincisi oldu. Toplam 240 sorunun sorulduğu sınavda 223 soruyu doğru cevaplayan Yasin Yaraşır'ın Radyoloji alanında uzmanlık yapmak istediği öğrenildi.