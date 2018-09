OMÜ Tıpta akreditasyon ve beyaz önlük heyecanı

1. sınıf öğrencilerinin önlük giyme merasiminin yapıldığı ve aynı zamanda Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (TEPDAD) OMÜ Tıp Fakültesine akreditasyon belgesini takdim ettiği tören, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Törene; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Amasya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Yalçın Tabak, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. Yakup Sancar Barış, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“OMÜ Tıp Fakültesinde yakında karaciğer nakli de yapılacak”

Törenin açılış konuşmasını OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir yaptı. Dağdemir, Tıp Fakültesi hakkında kısaca bilgi verirken “Fakültemiz, Üniversitemizin kurucu fakültelerinden olup 1978 yılından beri mezun vermektedir. Geçen yıl 40. dönem mezunlarımızı, halkımıza hizmet vermek üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine uğurladık. Bugüne kadar 6 bine yakın mezun vermiş bir fakülteyiz. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanemiz ise binin üzerinde yatak kapasitesiyle bölgemizde üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü en önemli referans merkezlerden biridir. Kök hücre ve böbrek naklinin başarıyla yapıldığı hastanemizde, yakında karaciğer nakli de başarıyla yapılmaya başlanacaktır” dedi.

“Fakültemizin eğitim programı yenide akredite edildi”

“Fakülte olarak bizim bütün çabamız, sizlerin iyi bir hekim olarak yetişmenizdir” vurgusu yapan Dağdemir, “Fakültemizin verdiği beceri eğitimi, güçlü olduğumuz yönlerimizdendir. Gerçekten de OMÜ Tıp mezunlarının sahada mezun olduğu ilk günden itibaren zorlanmaksızın sağlık hizmeti verdiklerini, yaptığımız değerlendirmelerde de gözlemliyoruz. Fakültemizin eğitim programı ilk olarak 2012 yılında 6 yıl boyunca akredite edilmiş ve ara değerlendirmeleri başarıyla tamamlamıştır. 6 yıllık süre sonunda başvuru yenilenmiş ve yapılan incelemeler sonunda Fakültemizin eğitim programı 6 yıl süre için tekrardan akredite edilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Amasya Tıp Fakültesinin öğrencilerinin de dâhil olmasının ardından 467 birinci sınıf öğrencisiyle eğitimimizi sürdüreceğiz. Biraz sonra giyeceğiniz önlüklerle hekim olmanın gururunu yaşayacaksınız. Bize düşen görev; sizleri iyi bir hekim olarak yetiştirmek ve geleceğe hazırlamaktır. Sizden beklentimizde barış ve huzur içinde eğitiminizi sürdürmenizdir” diye konuştu.

“OMÜ'nün size sağladığı sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif anlamdaki fırsatları iyi kullanın”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ise konuşmasına 2 milyonu geçen genç öğrenciler arasından sıyrılarak OMÜ ve Amasya Tıp Fakültesini kazanan öğrencileri tebrik ederek başladı. Kendisinin de OMÜ Tıp Fakültesi mezunu olduğuna ve OMÜ'lü olmaktan her zaman gurur duyduğuna vurgu yapan Rektör Orbay sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen yıldan itibaren de Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri temel tıp eğitimini OMÜ Tıp Fakültesinde almaya başladılar. OMÜ'ye bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Tüm tıp fakültelerinin hedefi ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir birey yetiştirebilmektir. Bunun içinde OMÜ'nün size sağladığı sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif anlamdaki fırsatları iyi kullanın. Bunları da iyi değerlendirerek sosyal olaylara duyarlı, analitik düşünen, eleştiren bir birey olarak yetişin. Bu anlamda yeni akademik yılın sizler, ülkemiz ve üniversitelerimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

“OMÜ'nün bütün kurumları yetkinliklerini arttırmak için elinden geleni yapıyor”

Konuşmasında öğrencilere ve ailelere seslenen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Bugün yan yana geldiğimiz bu güzel günde hem Tıp Fakültemizin akreditasyon belgesi takdim edilecek hem de Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerimizin beyaz önlük giyme törenini gerçekleştireceğiz. OMÜ büyük bir üniversite ve 43 yaşını doldurdu. Önemli bir şehirde Atatürk'ün, kurtuluşa giden yolda ilk adımı attığı Samsun'da o günün adıyla kurulmuş bir üniversite olması sebebiyle üniversitemizin bu isme layık olarak hizmetlerini yerine getirmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zaten bugün Tıp Fakültemizin alacağı akreditasyon belgesi; kaliteli eğitim verebilmek, hizmetlerini kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmek için yürüttüğü çalışmalar sonunda bu konudaki yetkinliği kabul edilen kurumlarca bu yeterliliğinin onaylandığının kanıtıdır. Bu da gösteriyor ki üniversitemizin bütün kurumları bu yetkinliklerini arttırmak için elinden geleni yapmaktalar” ifadelerini kullandı.

“İyi ve doğru bir insan olmadıktan sonra, hangi mesleğin mensubu olursanız olun sadece o mesleğe zarar verirsiniz”

Tıbbıyeli olmanın öneme işaret eden Rektör Bilgiç öğrencilere şu telkinlerde bulundu:

“Beyaz önlük giyme töreni neden düzenleniyor diye aklınıza gelebilir. Beyaz önlük her şeyden evvel ak görüntüsünden kaynaklı olarak bir işe temiz başlamanın işaretini vermektedir. Bu geleneksel hâle gelmiş durumdadır ve bütün tıp fakültelerinde genelde 1.sınıfta önlük giyme törenleri yapılmaktadır. Önemli ve itibarlı bir mesleğin mensubu olup hayallerinizi gerçekleştirmek için iyi imkânlara sahip olacaksınız. Ama bunlardan hiçbirisi iyi bir insan olmaktan daha değerli değil. İyi ve doğru bir insan olmadıktan sonra, hangi mesleğin mensubu olursanız olun sadece o mesleğe zarar verirsiniz. Hele doktorluk gibi doğrudan insana dokunan bir mesleğin mensupları olarak bu yönünüzü asla ihmal etmeyin. Hekimlikte güven çok önemli. Kendinizi çok iyi yetiştirmiş olabilirsiniz ama hasta size güvenmiyorsa bilginizin hiçbir şekilde işe yaraması mümkün değildir. Biz sizlerle zenginleştik. Biz hepinizin en iyi şekilde yetişmesi için gerekli her imkânı her hâlükârda tesis etmekle görevliyiz ve bu gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye devam edecek. Bu sebeple kalabalık sınıflarda da olsanız o şartlarda kendinizi iyi yetiştirecek olanaklarınız olacaktır. Başarınızın en önemli anahtarı yine sizsiniz ve sizin iradenizdir. Hepinizi OMÜ ve Amasya Tıp Fakültesini seçtiğiniz için kutluyor, olumlu sonuçlarını en kısa sürede göreceğinizi temenni ediyorum.”

Akreditasyon belgesinin takdiminin ardından Prof. Dr. Sancar, akreditasyon sürecinin tıp eğitimindeki önemi, tıp eğitimindeki akreditasyonda sürdürülebilirlik, akreditasyonun amaçları ve sonuçları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunum sonrası öğrencilerin önlük giyme merasimine geçildi. Tıp Fakültesine dereceyle giren İbrahim Ege Reisli ve Mustafa Deniz'in önlüklerini Rektör Bilgiç, OMÜ İngilizce Tıp Bölümüne dereceyle giren Emir Çakmakçı ve Göksu Turan'ın önlüğünü Dekan Dağdeviren, Amasya Tıp Fakültesine dereceyle giren Ozan Sağlam ve Onur Alkan'ın önlüklerini ise Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay giydirdi. Dereceye giren öğrencilerin ardından diğer tıbbiyeliler teker teker önlüklerini giyip günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.