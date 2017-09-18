OMÜ Tıpta hekim adayı önlüklerini giydi

2017-2018 eğitim-öğretim yılında OMÜ Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler için OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde açılış programı düzenlendi. Prof. Dr. Emin Kansu’nun, "Akademik Mikro Çevre ve Mentor’un Önemi" başlıklı sunumu ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılının startı verildi. İlk dersini alan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Bu yıl OMÜ Tıpta; Türkçe tıp 316 İngilizce tıp 92 olmak üzere toplam 408 öğrenci birinci sınıfta ders başı yaptı.

Programda açılış konuşması yapan ve öğrencilere seslenen OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, "Sevgili öğrenciler, yoğun bir maraton sonrası üst sıralarda yer alarak fakültemizde eğitim almaya hak kazandınız. Ailelerinizin fedakarlığı ve desteği ile amacınıza ulaştınız. Aramıza hoş geldiniz. Bize düşen görev sizleri altı yıllık bir eğitim sonrasında iyi birer hekim olarak yetiştirmek ve sizleri geleceğe hazırlamak. Sizlere düşen görev ise fakülteyi kazanmanın rehavetine kapılmadan; burayı kazandığınız tempoda çalışmalarınıza devam etmek ve bundan sonraki meslek hayatınızın temelini oluşturacak eğitimi en iyi şekilde almaktır. Meslek hayatınızın temelleri ne kadar güçlü sağlam atılırsa üzerine inşa edilecek ve yaşam boyu devam edecek olan meslek eğitimi de o denli güçlü olacaktır. Yeni eğitim öğretim döneminin hepiniz için hayırlı uğurlu olmasını istiyorum" dedi.

Açılış programına; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özcan Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Levent Güngör, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.